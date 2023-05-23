Где находятся самые загрязняющие воздух электростанции Европы?

60% выбросов энергетического сектора ЕС приходится на угольные электростанции. Большинство из них находятся в Германии и Польше.

Десять крупнейших источников выбросов углекислого газа в Европе в прошлом году были угольными электростанциями, говорится в отчете аналитического центра Ember.

Эти объекты — почти исключительно из Польши и Германии — несут ответственность за четверть всех выбросов энергетического сектора в 2022 году. Вместе они произвели 13% от общего объема выбросов в ЕС, как зафиксировано в Системе торговли выбросами ЕС (ЕС-СЭВ), которая учитывает загрязнение парниковыми газами.

"Угольные станции — это рецидивисты в "грязном" списке ЕС", — говорит аналитик Ember Гарриет Фокс. — Чем быстрее Европа сможет отказаться от угольной энергетики, тем лучше".

На Германию и Польшу приходится две трети выбросов угольных электростанций. Ember

Где находятся самые загрязняющие электростанции Европы?

Семь из этих угольных электростанций ежегодно входили в десятку самых загрязняющих электростанций в течение последнего десятилетия, причем электростанция PGE в польском Белхатуве возглавила список еще в начале действия схемы ЕС-СЭВ в 2005 году.

Угольная станция "Нойрат" компании RWE в Германии находится на втором месте, за ней следует станция "Боксберг", также расположенная в Германии, но управляемая компанией EPH из Чехии.

Эти три компании доминируют в выбросах в секторе электроэнергетики шестой год подряд, говорится в отчете Ember.

Три компании доминировали в выбросах в энергетическом секторе шестой год подряд: RWE, PGE и EPH Ember

RWE, PGE и EPH выбросили почти столько же CO2-эквивалентов (CO2e), сколько весь энергетический сектор Италии в 2022 году. В совокупности на них приходится 30% выбросов энергетического сектора ЕС, причем большая часть их вклада приходится на буроугольные электростанции.

Для составления "грязного списка" компания Ember изучила выбросы 2022 года, зарегистрированные в ЕС-СЭВ, которая охватывает более 10 000 предприятий в таких секторах, как авиация, энергетика и промышленность.

В прошлом году на энергетический сектор пришлось 739 миллионов тонн CO2e — около половины всех выбросов в ЕС-СЭВ. На долю угля пришлось более 60% выбросов энергетического сектора, причем две трети из них приходится на Германию и Польшу.

Болгария также вошла в десятку худших "нарушителей" — ее буроугольная электростанция "Марица Восток 2", управляемая компанией BEH, заняла 10-е место.

Выбросы угля снижаются по всей Европе

Хотя уголь по-прежнему доминирует в выбросах ЕС, спад угольной энергетики в долгосрочной перспективе очевиден. Выбросы угля в 2022 году были на 40% ниже, чем десять лет назад.

Несмотря на опасения по поводу возвращения Европы к угольной энергетике во время мирового газового кризиса, рост выбросов был ограниченным. Выбросы от угольной энергетики выросли на 6% по сравнению с 2021 годом, но остались ниже уровня 2019 года.

Два крупнейших эмитента угольной электроэнергии в ЕС-СЭВ, Германия и Польша, отметили снижение ее использования.

Буроугольные электростанции ответственны за большую часть выбросов энергетического сектора ЕС. Ember

Однако Германия движется быстрее. За последнее десятилетие она добилась 37-процентного сокращения выбросов от угольных электростанций и теперь планирует отказаться от угля к 2030 году.

Польша, напротив, еще не определила дату отказа от угля и достигла лишь 12-процентного сокращения за последнее десятилетие.

"Если Польша не изменит свой курс, то вскоре останется крупнейшим эмитентом в ЕС, — добавляет Фокс. — Германия делает успехи в сокращении своей угольной зависимости, но Польша еще не начала".

В результате в 2022 году доля Польши в выбросах угольного энергетического сектора ЕС-СЭВ увеличилась (28%) по сравнению с долей десять лет назад (19%), в то время как доля Германии останется неизменной.