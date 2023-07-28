Лесные пожары в Греции: в атмосферу попала мегатонна CO2

Euronews Green

Июльские лесные пожары в Греции нанесли огромный ущерб окружающей среде. В атмосферу попало столько же углекислого газа, сколько выделяют 222 тысячи автомобилей за год.

В результате лесных пожаров в Греции в июле в атмосферу попала мегатонна углекислого газа, подсчитали ученые.

По данным Службы ЕС по мониторингу атмосферы "Коперник" (CAMS), лесные пожары, бушующие в Греции с 17 июля, привели к самым высоким за 21 год месячным выбросам CO2.

Больше всего от пожаров пострадали остров Родос и районы к западу от Афин в Аттике. Их причина — это во многом изменение климата.

"Нынешняя волна жары, охватившая Грецию и Средиземноморье, повысила риск возникновения лесных пожаров, что отражается в их высокой интенсивности в Средиземноморье", — говорит старший научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон.

Выбросы углекислого газа из-за лесных пожаров в Греции CAMS

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Горящие леса вносят свой немалый вклад в кризис, который их уничтожил.

Согласно калькулятору Агентства по охране окружающей среды США, мегатонна (она же миллион тонн) выбросов эквивалентна загрязнению от 222 500 автомобилей, ездящих год, 500 000 кг сожженного угля или 2,3 млн баррелей потребленной нефти.

Мегатонна выбросов углекислого газа в период с 1 по 25 июля почти в два раза превышает выбросы в Греции в июле 2007 года.

Как повлияли лесные пожары в Греции на качество воздуха?

"Поскольку до конца лета осталось еще несколько недель, мы будем продолжать внимательно следить за выбросами от лесных пожаров и потенциальным влиянием на качество воздуха в регионе", — добавляет Паррингтон.

Исследования CAMS относительно твердых частиц и других загрязняющих веществ, связанных с выбросами лесных пожаров, показали, что дым от них переносится на юг Средиземного моря. Это подтверждается видимыми изображениями дымовых шлейфов, полученными со спутников.

Отслеживание переноса дыма является ключевым моментом для принятия соответствующих мер по минимизации возможных последствий, добавляют в Службе.

Каковы экологические последствия лесных пожаров в Греции?

Сожженный кактус рядом с деревней Геннади на острове Родос, Греция. 27 июля 2023. AP Photo/Petros Giannakouris

Потребуется время, чтобы оценить все экологические последствия лесных пожаров в Греции и других странах Южной Европы этим летом.

Европейская система информации о лесных пожарах (EFFIS) — еще одна служба "Коперник" — сообщает, что по состоянию на 22 июля более 173 000 гектаров леса в ЕС обратились в пепел. Это более чем в два раза превышает средний показатель в 80 тысяч гектаров, зарегистрированный в период с 2003 по 2022 годы.

Помимо огромного количества выбросов, образующихся в результате интенсивных пожаров, многих экологов все больше беспокоит потеря биоразнообразия в этих хрупких экосистемах.

Ранее на этой неделе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис охарактеризовал страну как "находящуюся в состоянии войны". "Климатический кризис уже здесь, он будет проявляться повсеместно в Средиземноморье с еще большими бедствиями", — заявил он в парламенте.

Глава греческого правительства добавил, что "климатический кризис может быть реальностью, но он не может быть оправданием".

"Наша страна должна предпринять больше шагов, чтобы быть готовой максимально смягчить последствия реальности, которую мы уже начинаем ощущать и которая может иметь драматические последствия для многих аспектов нашей экономической и социальной жизни", — сказал он.