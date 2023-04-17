Энергию негде хранить: Чехии пришлось отключить солнечные батареи

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Чешская энергетическая компания ČEPS была вынуждена отключить сотни солнечных панелей после того, как они, благодаря солнечным выходным, произвели больше энергии, чем могла обработать сеть.

Эта ситуация — доказательство неадекватности системы хранения энергии в стране, считает исполнительный директор Чешской солнечной ассоциации Ян Крчмарж:

"То, о чем мы говорили в течение долгого времени, доказано. Чехия не готова к буму возобновляемых источников энергии, потому что в стране полностью отсутствуют хранилища", — сказал он в интервью чешскому изданию Seznam Zprávy.

Почему Чехии пришлось отключить солнечные панели?

"Хорошенького понемножку", предупреждает старая пословица. Когда хранилищ недостаточно, она может быть актуальной и в случае с энергией.

В ясную погоду солнечные батареи часто производят больше энергии, чем может использовать энергосистема, и если её негде хранить, она дестабилизирует сеть и повреждает электрооборудование. В экстремальных ситуациях эти колебания напряжения могут привести к отключению электричества.

Чтобы предотвратить потенциальный ущерб, в понедельник ČEPS отключила батареи общей мощностью около 400 МВт, то есть примерно шестую часть всех солнечных энергетических мощностей страны.

"ČEPS решила активировать план свертывания после того, как были исчерпаны обычные оперативные меры по управлению электроэнергетической системой", — сказала пресс-секретарь компании Хана Климова.

Обычно Чехия передает избыток энергии в соседние страны, но в понедельник это было невозможно. "Во всех странах, кроме Дании, Португалии и Словении, был избыток энергии", — отметила Хана Климова.

Неиспользуемые шахты можно использовать для хранения электроэнергии, считают ученые Canva

Можно ли сохранить избыток солнечной энергии?

Когда солнечные батареи и ветряные мельницы только начали использовать для получения энергии, скептики утверждали, что они никогда не смогут производить достаточно электричества, чтобы удовлетворить потребности человечества. Но критики ошибались.

В 2022 году ветер и солнце произвели 12% мировой электроэнергии, это исторический максимум. В прошлом году солнечная энергия стала самым быстрорастущим источником электроэнергии в 18-й раз подряд, увеличившись на 24% по сравнению с 2021 годом.

ЕС лидирует в этой гонке. В 2022 году ветровая и солнечная энергия составили пятую часть от всей электроэнергии в Евросоюзе — впервые чистые источники энергии произвели больше электроэнергии, чем ископаемый газ.

Но события, подобные чешскому отключению, показывают необходимость инвестировать в мощности по хранению этого типа энергии.

Существует множество способов хранения энергии для последующего использования. Часто используются химические батареи, а также "гравитационные батареи", в которых избыточная энергия, вырабатываемая возобновляемыми источниками, используется для поднятия груза. Когда в сети не хватает энергии, груз опускается, питая генератор при падении.

Согласно исследованию, проведенному в начале этого года, преобразование заброшенных подземных шахт в такие батареи может обеспечить хранение до 70 тераватт энергии. Этого достаточно, чтобы покрыть ежедневные нужды всего мира.

Но по мере дальнейшего роста популярности возобновляемых источников энергии потребность в хранилищах будет только возрастать. Инженеры по всему миру внедряют инновации и экспериментируют, пытаясь найти способы решения этой проблемы.

В прошлом году в Швейцарии построили массивную водяную батарею, способную хранить электроэнергию, эквивалентную 400 000 аккумуляторов электромобилей. Батарея сделана из двух больших бассейнов с водой, расположенных на разной высоте. Она заряжается, используя избыточную энергию для перекачки воды из низкого бассейна в более высокий. Когда требуется электроэнергия, вода из верхнего бассейна сбрасывается и устремляется в нижний бассейн, приводя в действие водяную турбину.