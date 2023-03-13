COP28: ЕС будет добиваться глобального отказа от ископаемого топлива

Страны Евросоюза договорились добиваться глобального отказа от ископаемых видов топлива на COP28.

Это часть обязательств блока по поддержке и ускорению энергетического перехода в преддверии климатического саммита в Дубае в ноябре этого года.

Столкнувшись с изменением климата, утратой биоразнообразия, загрязнением и последствиями нападения России на Украину, ЕС заявляет, что зависимость от ископаемого топлива делает европейцев уязвимыми.

Волатильность рынка и геополитические риски, а также экологические и климатические последствия использования ископаемого топлива, из-за которого в атмосферу выбрасываются вредные вещества, вызывают серьезную озабоченность.

"Переход к климатически нейтральной экономике потребует глобального отказа от ископаемого топлива", - говорится в опубликованном в четверг документе Совета. В нем также подчеркивается, что для достижения нулевого уровня использования ископаемого топлива необходимо достичь пика в ближайшем будущем, при этом признается переходная роль природного газа: "ЕС будет систематически продвигать и призывать к глобальному переходу к энергетическим системам, не использующим ископаемое топливо, задолго до 2050 года".

Согласились ли страны отказаться от ископаемого топлива на COP27?

Ископаемое топливо было горячей темой на COP27 в Египте в ноябре прошлого года. Однако страны не смогли договориться о поэтапном отказе от нефти и газа после вмешательства богатых нефтью стран, таких как Саудовская Аравия. Обязательство по "поэтапному отказу" от угля, тем временем, было смягчено до "поэтапного сокращения".

В настоящее время ЕС укрепил свою позицию, призвав к "решительным и справедливым мировым преобразованиям в направлении климатической нейтральности, включая постепенный отказ от использования угля в производстве энергии". В качестве первого шага он предлагает "немедленно прекратить любое финансирование новой угольной инфраструктуры в третьих странах".

Евросоюз также обещает содействовать глобальному отказу от экологически вредных субсидий на ископаемое топливо, одновременно поддерживая наиболее уязвимые группы населения в справедливом переходе к чистой энергии.

Это вселяет надежду на то, что саммит COP в этом году может привести к заключению соглашения о поэтапном отказе от использования нефти и газа, а также угля.

Однако эта надежда может быть омрачена противоречивым решением ОАЭ назначить главу нефтяной компании главой переговоров по климату.