COP27: "окно возможностей" закрывается, но стабилизировать климат еще реально

В очередном выпуске программы Climate Now Euronews предлагает ближе познакомиться с выводами ученых, участвующих в климатическом слете COP27 в Египте. Эксперты объясняют, как и почему меняется окружающая нас среда.

Рекордно теплый октябрь

Как обычно, Climate Now начинает с обзора погодных тенденций, зафиксированных по итогам прошедшего месяца службой мониторинга климата Земли "Коперник".

Ученые подтверждают: октябрь-2022 стал самым жарким за всю историю наблюдений в Европе, температура в этом месяце почти на два градуса превысила средний показатель 1991-2020 годов.

Рекордно теплый октябрь в Европе. Euronews

В областях, выделенных на карте темно-красным цветом (а это Франция, Швейцария, Австрия, части Германии, Италии и Испании) установилась исключительно теплая погода.

Рекордсмен по потеплению

Данные за октябрь - часть важного тренда, подчеркивают эксперты. Речь идет о гораздо более быстром нагревании Европы по сравнению с другими регионами. На вопрос, почему в Европе потепление идет быстрее, чем в других местах, отвечает Петтери Таалас, гендиректор Всемирной метеорологической организации.

"Это связано с потеплением Арктики, которая оказывает большое влияние на север этой части света, - поясняет профессор Таалас. - Потом есть Средиземноморье - второй самый быстро нагревающийся регион. В Арктике потепление связано с таянием снега и льда, а в Средиземноморском регионе климат становится все суше, а испарений для нейтрализации потепления не хватает".

Океанам жарко

Потепление, которое мы наблюдаем на суше, происходило бы еще быстрее, не приди на помощь океаны. По оценкам, специалистов, они поглощают до 90% избыточного тепла, удерживаемого в атмосфере парниковыми газами. Тем не менее в последние годы на море были зафиксированы волны избыточного тепла. Океанолог Жан-Пьер Гаттузо говорит об их опасности.

"Основной эффект морских тепловых волн - массовая гибель беспозвоночных и растений, моллюсков, кораллов. - поясняет он. - Между поверхностью и глубиной в 50 метров есть большая прослойка флоры и фауны. Она, подвергаясь негативному воздействию, погибает".

Окажут ли решения, принятые на COP27, влияние на здоровье морей и океанов?

"Сценарии, выдвинутые Межправительственной группой экспертов по изменению климата, показывают: при быстрой и полной реализации Парижского соглашения мы сможем стабилизировать температурный рост и закисление океана, - комментирует Гаттузо. - Это не означает, что мы вернемся к прежней ситуации, но это значит, что мы сможем остановить процессы потепления и снижения показателя ph".

Как "разбавить концентрацию"?

На CОР27 есть понимание того, что временное окно для достижения целей Парижского соглашения и ограничения глобального потепления 2 градусами Цельсия закрывается. Клэр Файсон, эксперт по выбросам в группе ClimateAnalytics, приводит пример: "Концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает расти, она составила 416 частей на миллион. Это - самый высокий показатель в истории, тенденция тревожна, ведь если выбросы CO2 будут расти и дальше, деградация климатического здоровья продолжится".

По словам эксперта, шанс стабилизировать концентрацию парниковых газов в атмосфере есть. "Все зависит от того, что мы будем делать в ближайшие восемь-десять лет, - отмечает Файсон. - Если удастся снизить выбросы до нуля, то произойдет выравнивание показателя содержания парниковых газов. В этом случае подъем температур стабилизируется, перестанут нарастать и последствия для климата. По последним оценкам, мы сегодня выходим на показатель потепления в 2,4-2,8 градуса, и это не то, что нам нужно".

Даже при быстром сокращении выбросов в ближайшие десятилетия отдельные последствия изменения климата сохранятся на века. К ним относятся повышение уровня моря и таяние криосферы.