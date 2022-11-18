COP27: последний шанс?

Климатическая конференция ООН COP27 даёт себе последний шанс. Работа продлена ещё на один день, чтобы разблокировать финансирование богатыми странами фонда возмещения ущерба, нанесенного климату, которого требуют развивающиеся страны: обещание 100 млрд долларов в год так и не было материализовано.

Самех Шукри, министр иностранных дел Египта и президент COP27:

"Сегодня нам нужно снова переключиться, время не на нашей стороне. Дорогие друзья, я по-прежнему привержен упорядоченному завершению этой конференции завтра для принятия ряда консенсусных решений, которые будут всеобъемлющими, амбициозными и сбалансированными".

В последнюю минуту ЕС принял принцип репарационных фондов при условии, что они будут служить наиболее уязвимым странам и что развивающиеся страны, такие как Китай, внесут свой вклад.

Франс Тиммерманс, вице-президент Европейской комиссии:

"Должен сказать, что это наше последнее предложение. Здесь государства-члены могут прийти к соглашению, и я должен поблагодарить их всех за смелость пойти так далеко, но это всё".

Лихорадочные закулисные переговоры знаменуют собой продолжение саммита по климату со многими нерешёнными проблемами и самой амбициозной целью об ограничении повышение температуры глобального потепления на уровне 1,5 градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем.