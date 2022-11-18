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Египет

COP27: последний шанс?

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 Кнарик Хачатрян
Плакат к конференции ООН по климату СОР27
Плакат к конференции ООН по климату СОР27   -   Авторское право  Peter Dejong/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Климатическая конференция ООН COP27 даёт себе последний шанс. Работа продлена ещё на один день, чтобы разблокировать финансирование богатыми странами фонда возмещения ущерба, нанесенного климату, которого требуют развивающиеся страны: обещание 100 млрд долларов в год так и не было материализовано.

Самех Шукри, министр иностранных дел Египта и президент COP27:

"Сегодня нам нужно снова переключиться, время не на нашей стороне. Дорогие друзья, я по-прежнему привержен упорядоченному завершению этой конференции завтра для принятия ряда консенсусных решений, которые будут всеобъемлющими, амбициозными и сбалансированными".

В последнюю минуту ЕС принял принцип репарационных фондов при условии, что они будут служить наиболее уязвимым странам и что развивающиеся страны, такие как Китай, внесут свой вклад.

Франс Тиммерманс, вице-президент Европейской комиссии:

"Должен сказать, что это наше последнее предложение. Здесь государства-члены могут прийти к соглашению, и я должен поблагодарить их всех за смелость пойти так далеко, но это всё".

Лихорадочные закулисные переговоры знаменуют собой продолжение саммита по климату со многими нерешёнными проблемами и самой амбициозной целью об ограничении повышение температуры глобального потепления на уровне 1,5 градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем.