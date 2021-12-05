Португальский архипелаг Сельваженш стал самым большим морским заповедником Европы и Северной Атлантики. Теперь любая человеческая деятельность запрещена в радиусе 12 миль от ближайшего берега.

Селваженш — группа необитаемых островков между Мадейрой и Канарами. Статус охраняемых им присвоили ровно 50 лет назад. Поэтому там сохраняется редкое для современного мира биоразнообразие.

Правда, рыбаки с Мадейры требуют дать им право хоть иногда заходить в 12-мильную зону, чтобы ловить тунца. Иначе они могут лишиться средств к существованию.

Экологи же утверждают, что в долгосрочной перспективе выгоды от заповедника перевесят сегодняшние потери.

Эмануэль Гонсалвеш, Blue Ocean Foundation:

"Если мы не создадим охраняемые территории, мы продолжим терять ресурсы и, следовательно, промысел в любом случае прекратится, исчезнет. И это факт. Второй важный факт состоит в том, что наука показывает нам: эти районы помогут компенсировать все потери с помощью механизмов валоризации, и благодаря этому экономическая деятельность — рыболовство в том числе — станет более прибыльной".

В Лиссабоне не без гордости заявляют, что теперь оказались впереди стран ЕС в реализации Европейской стратегии биоразнообразия: она призывает к 2030 году превратить не менее 30% территорий и прибрежных акваторий в заповедники. Пока, правда, этот показатель едва достиг 10%.