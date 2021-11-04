"Рыбное перемирие" между Лондоном и Парижем

Британский траулер, задержанный властями Франции в рамках "рыбной войны" между Лондоном и Парижем, покинул порт Гавра.

Накануне французский суд аннулировал решение об аресте судна для добычи морских гребешков.

Французская морская жандармерия задержала траулер за нарушение правил оформления документов на вылов.

Чего мы ожидаем от Великобритании, так это того, что они будут уважать сделку по "брекситу", о которой они договаривались четыре долгих года и которую они подписали. Что касается любых международных сделок, то все их условия до единого должны соблюдаться, включая лицензии на рыбную ловлю Габриэль Атталь пресс-секретарь правительства Франции

Лондон и Париж в течение нескольких недель обменивались угрозами и обвинениями в связи с требованиями французской стороны о выдаче лицензий на рыбную ловлю в британских водах.

Франция пожаловалась, что десяткам ее судов было отказано в выдаче разрешений на ловлю рыбы в водах Великобритании и Нормандских островов Джерси и Гернси.

Париж пригрозил закрыть свои порты для некоторых британских судов, а также ввести строгие проверки при ввозе товаров из Великобритании, если не будет выдано больше лицензий.

Переговоры между двумя странами продолжаются.

Рыболовство — крошечная отрасль экономики для обеих стран, но имеет огромное политическое значение, и этот спор превратился в важное испытание для отношений Великобритании с Евросоюзом после "брексита".