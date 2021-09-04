Биоразнообразие под угрозой

Международные организации и главы правительств обсуждают борьбу с последствиями изменения климата и увеличение заповедных территорий. Эти вопросы оказались в числе главных тем конгресса Международного союза охраны природы, который открылся в Марселе. Со вступительным словом к собравшимся обратился президент Франции Эммануэль Макрон:

«Защита биоразнообразия — это важная составляющая борьбы с последствиями изменения климата, она позволяет быстрее и эффективнее двигаться вперёд. Эта борьба имеет первостепенное значение не только для здоровья планеты, — речь идёт ещё и о выживании коренных народов. Борьба за биоразнообразие, борьба с изменением климата — это борьба за этих людей, которые веками, иногда тысячелетиями берегли земли, для которых глобализация обернулась столькими проблемами».

В числе участников конгресса — представители руководства ООН, международных объединений, высокопоставленные чиновники Евросоюза. Одним из главных спикеров стал актёр и член совета директоров организации Conservation International Харрисон Форд:

«На Земле есть незаменимые экосистемы. Они богаты углеродом и биоразнообразием. Если мы сохраним хотя бы малую часть этих болот, тропических лесов, мангровых зарослей, то мы сможем защитить окружающую нас природу, воздух, которым мы дышим, воду, еду, рабочие места и климатические условия».

В ходе конгресса в Марселе глава ЮНЕСКО Одре Азуле выступила за удвоение площадей охраняемых природных зон в мире к 2030-му году. Франция тем временем обещает провести встречу на высшем уровне, чтобы активизировать работу по защите морей и океанов.