Путешествие серого кита в Средиземноморье

Как серый кит, естественная среда обитания которого - океан, оказался в Средиземном море? Над этим вопросом ломают головы учёные. Все потому, что Уолли - так успели прозвать животное - был замечен у берегов Италии.

Впервые его увидели у побережья Марокко ещё в марте. Затем он поплыл к Алжиру, чтобы вскоре показаться близ Лацио и Тосканы.

При помощи дронов удалось измерить млекопитающее и таким образом установить его возраст. Выяснилось, что длина Уолли - почти восемь метров. Как полагают специалисты, родился он в январе прошлого года в Тихом океане. И оттуда в Средиземноморье мигрировал по водам Арктики (учёные связывают это с таянием ледяной шапки).

Эта версия исключает гипотезу о том, что серые киты вернулись в Атлантику, где вид считается вымершим.

Уолли находится в непривычной для себя экосистеме, отсюда - проблема с питанием. Зоологи и итальянская береговая охрана, которые следят за его передвижением, призывают не вмешиваться и не подвергать кита стрессу, чтобы тот спокойно занимался поисками пищи и продолжал своё путешествие.