Изменение климата: очень жарко — это насколько жарко?

Глобальное потепление означает, что в Европу всё чаще приходят волны экстремальной жары. Как это сказывается на вашем здоровье? Очень жарко — это насколько жарко? Сложный вопрос, попытаемся ответить на него в ближайшие две минуты.

Любой может почувствовать, что ему жарко и хочется пить, но опасно ли это для здоровья? Зависит от того, кто вы, где живете, и какое сейчас время года.

Люди с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, болезнями почек, высоким давлением, диабетом, психиатрическими заболеваниями и деменцией — должны быть крайне осторожны, когда столбики термометров идут вверх.

Маленькие дети, беременные женщины и те, кто выполняет физическую работу на улице, — тоже в зоне риска.

Кроме того, наше тело приспосабливается к высокой температуре летом, так что волну жары сложнее перенести поздней весной, чем в середине августа.

И, наконец, важно то, откуда вы. Человек, который вырос в Риме или Афинах, лучше адаптируется к 30-градусной температуре, чем уроженец Дублина или Хельсинки. Так что всё относительно, расскажет итальянский эксперт по жаре и здоровью Франческа де Донато.

Франческа де Донато, эпидемиолог из службы здравоохранения региона Лацио: Сложно определить температуру, при которой мы сказали бы: «слишком жарко» и выпустили предупреждение. Стандарта нет. Не существует универсального определения волны жары. Нет единого уровня температуры, который представлял бы риск для всей Европы или всего мира.

Тем не менее все согласны с тем, что проблема влажности становится всё более серьезной. По мере того как атмосфера нагревается, она может удерживать больше водяного пара, а когда влажность и температура повышаются до определенного уровня, способность тела охлаждаться с помощью потоотделения отключается.

Некоторые места в Персидском заливе, Пакистане, Мексике и Юго-Восточной Азии иногда переходят этот порог.

Например, 38 градусов Цельсия с 75%-ной относительной влажностью воздуха — достаточно жарко и потенциально смертельно для некоторых людей. По словам ученых, возможно, что три миллиарда человек будут жить в таких условиях уже через 50 лет.

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