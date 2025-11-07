Пропалестинские активисты сорвали концерт израильского дирижера в Парижской филармонии

Пропалестинские активисты попытались сорвать концерт оркестра израильского дирижера Лахава Шани в Парижской филармонии. Манифестанты зажигали на трибунах дымовые шашки, кричали и запускали петарды.

После вмешательства службы безопасности произошли столкновения: зрители вступили в конфликт с нарушителями порядка. Никто из музыкантов не пострадал. Программу возобновляли несколько раз после перерывов и довели до конца.

В пятницу, 7 ноября, четыре человека были задержаны.

Парижская филармония выразила сожаления в связи с тем, что концерт прерывался несколько раз.

В Парижской филармонии осудили инцидент, подчеркнув, что "ничто не может оправдать подобные действия". В заявлении указано, что филармония подаст жалобу.

Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как профсоюз CGT Spectacle, объединяющий работников театров, потребовал перед концертом "напомнить" зрителям об израильско-палестинском конфликте. Была также запущена петиция с требованием отменить концерт.

Министр культуры отреагировала на своим заявлением и выразила поддержку Израильскому филармоническому оркестру. "Ничто не оправдывает призыв к бойкоту этого культурного мероприятия. Свобода творчества - это ценность нашей Республики. Антисемитизму нет оправдания", - написала Рашида Дати на сайте X.

В сентябре прошлого года Гентский фестиваль на западе Бельгии уже отменял концерт, на котором Лахав Шани должен был дирижировать Мюнхенским филармоническим оркестром.

По словам Лахав Шани, руководство фестиваля потребовало от него сделать "политическое заявление, несмотря на его давнюю и публично выраженную приверженность миру и примирению".

Немецкие политики назвали отмену концерта "позором для Европы" и "антисемитским актом".