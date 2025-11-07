Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Пропалестинские активисты сорвали концерт израильского дирижера в Парижской филармонии

AP
AP Авторское право  Sven Hoppe/AP
Авторское право Sven Hoppe/AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Вместо музыки - крики, дымовые шашки и петарды. Пропалестинские активисты предприняли несколько попыток сорвать концерт израильского дирижера Лахава Шани. Инцидент потребовал вмешательства службы безопасности.

Пропалестинские активисты попытались сорвать концерт оркестра израильского дирижера Лахава Шани в Парижской филармонии. Манифестанты зажигали на трибунах дымовые шашки, кричали и запускали петарды.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

После вмешательства службы безопасности произошли столкновения: зрители вступили в конфликт с нарушителями порядка. Никто из музыкантов не пострадал. Программу возобновляли несколько раз после перерывов и довели до конца.

В пятницу, 7 ноября, четыре человека были задержаны.

Парижская филармония выразила сожаления в связи с тем, что концерт прерывался несколько раз.

В Парижской филармонии осудили инцидент, подчеркнув, что "ничто не может оправдать подобные действия". В заявлении указано, что филармония подаст жалобу.

Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как профсоюз CGT Spectacle, объединяющий работников театров, потребовал перед концертом "напомнить" зрителям об израильско-палестинском конфликте. Была также запущена петиция с требованием отменить концерт.

Министр культуры отреагировала на своим заявлением и выразила поддержку Израильскому филармоническому оркестру. "Ничто не оправдывает призыв к бойкоту этого культурного мероприятия. Свобода творчества - это ценность нашей Республики. Антисемитизму нет оправдания", - написала Рашида Дати на сайте X.

В сентябре прошлого года Гентский фестиваль на западе Бельгии уже отменял концерт, на котором Лахав Шани должен был дирижировать Мюнхенским филармоническим оркестром.

По словам Лахав Шани, руководство фестиваля потребовало от него сделать "политическое заявление, несмотря на его давнюю и публично выраженную приверженность миру и примирению".

Немецкие политики назвали отмену концерта "позором для Европы" и "антисемитским актом".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Встреча Мерца и Нетаньяху: разногласия, но четкая приверженность дружбе

Спустя два года после атаки 7 октября Европа должна признать всплеск антисемитизма

50 молодых французских евреев высадили из самолета в Валенсии: Vueling обвинили в антисемитизме