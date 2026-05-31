Более 8,8 миллиардов баррелей нефти: Ирак открыл гигантское месторождение у границы с Саудовской Аравией

Рабочий на станции дегазации Зубайрского нефтяного месторождения
Рабочий на станции дегазации Зубайрского нефтяного месторождения Авторское право  Leo Correa/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
Авторское право Leo Correa/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
By Chaima Chihi
Опубликовано Последние обновления
Ирак обнаружил новое гигантское месторождение нефти. Эта страна занимает пятое место в мире по доказанным запасам, которые оцениваются в 145 миллиардов баррелей, что составляет около 17 процентов всех запасов Ближнего Востока и почти 8 процентов мировых запасов.

Министерство нефти Ирака объявило об обнаружении крупного нефтяного месторождения в южной провинции Наджаф, недалеко от границы с Саудовской Аравией.

Это открытие считается одним из самых важных в иракском энергетическом секторе за последнее время, поскольку, по первоначальным оценкам, один из разведочных участков содержит огромные запасы, превышающие 8,8 миллиарда баррелей сырой нефти.

Блок Qurnain расположен на юго-западе Ирака в провинции Наджаф, примерно в 180 километрах от Багдада, вдоль иракско-саудовской границы. Это один из самых перспективных районов для разведки нефти, его площадь составляет 8 773 квадратных километра. Контракт на разработку, разведку и добычу нефти на нем был подписан 17 октября 2024 года.

По данным министерства, буровые работы на разведочной скважине Shams-11 показали наличие легкой нефти с начальной производительностью 3 248 баррелей в день.

Это заявление было сделано во время официальной встречи министра нефти Ирака Хаяна Абдул Гани с представителями китайской компании ZhenHua Oil, в ходе которой они рассмотрели прогресс, достигнутый на участке Qurnain, и обсудили использование передовых технологий бурения, которые позволят повысить эффективность операций по разведке и добыче и ускорить этапы разработки.

ZhenHua через свою дочернюю компанию Qurnain Petroleum Limited является основным оператором разведочного бурения и сейсморазведочных работ в партнерстве с иракской стороной.

Китайская компания представила план быстрых инвестиций, направленный на ускорение разработки месторождения и скорейший перевод его на коммерческую добычу, сообщили в министерстве нефти.

Багдад работает над ускорением стратегического проекта по строительству огромного нефтепровода, соединяющего провинцию Басра на юге страны с городом Хадита в провинции Анбар у границы с Сирией, с планируемой экспортной мощностью 2,5 миллиона баррелей в день.

Между тем, Ирак испытывает давление на экспорт нефти в результате войны на Ближнем Востоке и перебоев в работе Ормузского пролива, который является жизненно важным коридором для поставок иракских энергоносителей на мировые рынки.

До эскалации напряженности в регионе Ирак добывал около 4,5 миллиона баррелей нефти в день, что делало его вторым по величине производителем в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и экспортировал около 3,5 миллиона баррелей в день, около 90 процентов которых проходило через стратегический Ормузский пролив.

Согласно официальным данным Министерства нефти, в марте экспорт нефти из Ирака упал до 18,6 миллиона баррелей, а доходы от его реализации составили 1,96 миллиарда долларов, что почти на 81 процент меньше, чем в феврале, когда Ирак экспортировал более 99 миллионов баррелей, а доходы от этого составили 6,81 миллиарда долларов.

По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), Ирак занимает пятое место в мире по доказанным запасам нефти, которые оцениваются в 145 миллиардов баррелей, что составляет около 17 процентов от общих запасов Ближнего Востока и 8 процентов от мировых запасов.

