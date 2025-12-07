Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что стало долгожданным событием его инаугурационного визита в Израиль.

Мерц сразу же затронул острые вопросы.

Он приехал как друг, "гораздо позже, чем я на самом деле хотел", - сказал политик ХДС, имея в виду непростые отношения между двумя странами, а также ситуацию Израиля на международной арене.

Что касается войны в Газе, Мерц признал, что действия израильского правительства "поставили Германию перед рядом дилемм". Он подчеркнул, что действия Израиля как и любого другого государства должны оцениваться в соответствии с международным правом.

Учитывая тяжелые страдания в Газе, Германия должна была показать пример, сказал Мерц. Тем не менее, она считает, что Израиль имеет право на самозащиту. Он также напомнил аудитории, от кого исходила агрессия в этой войне, - от ХАМАС.

Мерц выразил оптимизм: "Прочный мир возможен".

Различия по вопросу о двух государствах

По словам федерального канцлера, сейчас должен начаться второй этап мирного процесса. Он говорил о взаимной травме, которую оставила после себя эта война, и упомянул о долгосрочной перспективе - создании палестинского государства в рамках решения о двух государствах.

В то же время канцлер подчеркнул, что признание Палестины может произойти только в конце такого процесса. При этом Мерц потребовал, чтобы не было никаких аннексий - и ничего, "что на них похоже", имея в виду земли Иудеи и Самарии.

Нетаньяху явно противоречил канцлеру в вопросе о двухгосударственном решении. Палестинское государство уже существовало. Оно было использовано для того, чтобы попытаться уничтожить Израиль. Поэтому контроль над территорией от реки Иордан до Средиземного моря должен оставаться в руках Израиля.

Когда речь заходит о двухгосударственном решении, и Фридрих Мерц, и Биньямин Нетаньяху обращаются к далекому будущему - последний несколько более четко. Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Речь идет не об аннексии, а о необходимом контроле над территорией, имеющей важное значение для безопасности. Возможные политические договоренности могут быть обсуждены "в отдаленном будущем".

Отвечая на вопрос о разногласиях в отношении решения о двух государствах, Мерц сказал, что на первом месте стоят ближайшие задачи.

Хотя он высоко оценил готовность Палестинской автономии к реформам, он дал понять, что пока это в основном заявления и что за ними еще должны последовать конкретные шаги.

Мерц: критика не должна быть поводом для антисемитизма

Говоря о Германии, Мерц отметил, что критиковать израильское правительство можно, а иногда и нужно. Отношения между двумя странами могут это выдержать. В то же время он дал понять, что критика "не должна использоваться в качестве предлога для антисемитизма".

Травма Холокоста является неизгладимой частью как израильской, так и немецкой идентичности, подчеркнул Мерц. В музее "Яд Вашем" в Иерусалиме, который посетил глава немецкого кабинета, историческая ответственность Германии "ощутима" "на сегодня, на завтра, навсегда".

Возложив венок, он вновь подтвердил право Израиля на существование и ответственность Германии. Это "часть неизменной сути наших отношений, навсегда", - написал Мерц в гостевой книге.

Он склонил голову в память о "шести миллионах мужчин, женщин и детей со всей Европы, которые были убиты немцами за то, что они были евреями, - продолжил федеральный канцлер. - Мы сохраним память о страшном преступлении Холокоста, которое немцы совершили против еврейского народа".

Приглашение в Германию не прозучало

Несмотря на различия в содержании, оба политика подчеркнули тесную дружбу между Израилем и Германией, а также хорошие личные отношения.

Нетаньяху сказал: "Когда я разговариваю с Мерцем, это открытый, честный разговор между друзьями".

Он отметил недавние разногласия, но также подчеркнул слова благодарности канцлера. В частности, важным сигналом стало заявление Мерца о том, что Израиль выполнил "грязную работу для Запада" в 12-дневной войне против Ирана.

В конце своей речи Нетаньяху пригласил жену Мерца посетить Израиль. Ответного приглашения в Германию от федерального канцлера не последовало.

На вопрос агентства dpa, было ли такое приглашение во время предыдущих переговоров, Мерц ответил, что они его не обсуждали: "В данный момент это не стоит на повестке дня для каждого из нас".