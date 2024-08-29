NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Фиш-энд-чипс британцам уже не по карману?

Фиш-энд-чипс - одно из самых популярных блюд британской кухни не только на Туманном Альбионе
Фиш-энд-чипс - одно из самых популярных блюд британской кухни не только на Туманном Альбионе Авторское право Foto: Canva
Авторское право Foto: Canva
By Jonny Walfisz
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

За последние несколько лет одно из самых популярных британских блюд сильно подорожало.

РЕКЛАМА

Рыба с картошкой на вынос стала дороже, чем когда-либо, из-за инфляции. Фиш-энд-чипс - это основное блюдо в британских семьях с момента его появления в 19 веке. Но с ростом цен на рыбу, картофель и масло в последние годы оно теряет свою популярность.

Согласно новым данным Управления национальной статистики Великобритании, цены на фиш-энд-чипс росли быстрее всего по сравнению с другими популярными блюдами на вынос.

За последние пять лет средняя цена на порцию рыбы с картошкой фри увеличилась более чем на 50%.

Related

Средняя цена на фиш-энд-чипс в стране достигла 9,88 фунта стерлингов (около 11,70 евро), поднявшись с 6,48 фунта стерлингов (7,67 евро) в июле 2019 года, то есть на 52%!

По сравнению с другими вариантами еды на вынос, это самое крупное подорожание за последние 5 лет. В первую пятерку по росту цен также вошли шашлыки (44%), курица с картошкой (42%), пицца (30%), индийские и китайские блюда (по 29%).

Согласно недавнему опросу YouGov, фиш-энд-чипс - второе по популярности блюдо в Великобритании, уступает лишь картошке фри как таковой. Завезенное в Великобританию испанскими и португальскими евреями, эмигрировавшими из Нидерландов, это блюдо набирало популярность в XX веке и оказалось одним из немногих продуктов, не подлежавших нормированию во время Второй мировой войны.

Резкий рост цен связан с подорожанием рыбы, в том числе из-за 35-процентного тарифа на импорт российских морепродуктов после 2022 года. Цены на картофель увеличились из-за низкой урожайности в Европе и растущей оплаты труда британских фермеров.

Фиш-энд-чипс - одно из самых популярных блюд в Великобритании
Фиш-энд-чипс - одно из самых популярных блюд в ВеликобританииCanva

Еще один фактор роста цен на фиш-энд-чипс - энергоносители. За последние пять лет значительно подорожали как масло для жарки, так и электроэнергия, необходимая для работы фритюрниц. В 2022 году предельные цены на энергоносители были повышены компанией Ofgem, национальным регулятором в сфере энергетики на 54%.

Хотя фиш-энд-чипс по-прежнему остаются популярным блюдом не только в Великобритании, да и мире в целом, британцы не всегда предпочитают его другим.

В 2011 году исследование показало, что самым популярным британским блюдом является курица тикка масала. Оно было изобретено в Глазго Али Ахмедом Асламом, который добавил к индийской курице в специях и томатный концентрированный суп Campbell's.

Аслам умер в 2022 году в возрасте 77 лет в Глазго, Шотландия.

Курица тикка масала
Курица тикка масалаCanva

Недавний опрос показал, что итальянская кухня - самая популярная из иностранных среди британцев, за ней следуют китайская и индийская. По данным опроса, 87% опрошенных заявили, что им нравится итальянская кухня, но при этом более 90% респондентов отметили, что любят и британскую, в том числе фиш-энд-чипс.

В этом году мы рассказывали о самом старом человеке в мире - 111-летнем британце Джоне Альфреде Тиннисвуде, который сказал, что его секрет долголетия заключается в "удаче, умеренности и регулярном употреблении фиш-энд-чипс".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Все хотят кекса: олимпийцам в Париже подали десерт, вызвавший переполох в сети

Сыр на завтрак, на закуску, на обед: как меняются пищевые привычки французов

Французское пиво завоёвывает Бельгию

Великобритания рыба пищевая промышленность Пища