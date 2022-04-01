Фиш-энд-чипс дорожает из-за антироссийских санкций

Они пережили "брексит" и горячую фазу пандемии. Британские рестораны фиш-энд-чипс - вновь под угрозой закрытия. Заведения, в которых подают традиционное местное блюдо - рыбное филе в кляре и картофель фри - столкнулись с рядом проблем, связанных с ситуацией на Украине.

Главная из них - резкое сокращение поставок трески и пикши. До введения санкций прилавки магазинов в стране на 40% этой рыбой заполняла Россия.

Пэм Сандху, владелица ресторана Captain's fish&chips:

"Я работаю в этой отрасли более 30 лет. Дефицита рыбы не было никогда. Мы вообще не сталкивались с нехваткой каких-либо продуктов".

Эндрю Крюк, Национальная федерация рыбаков (британская торговая ассоциация по торговле рыбой и чипсами):

"За всю свою 160-летнюю историю это блюдо всегда считалось дешёвым по стоимости. Наши надбавки были минимальными. Мы получали прибыль скорее от объёмов продаж. Но теперь сохранить её, увы, с ростом цен, крайне трудно. Эта денежная маржа попросту уничтожена. А ещё вырос НДС, то есть нас прессуют с обеих сторон. Это скажется на многих предприятиях".

Рестораны быстрого питания столкнулись также с дефицитом растительного масла, крупнейшим в мире экспортёром которого считалась Украина.

Сказался и рост цен на энергоносители. Многие британские рыболовные траулеры простаивают в портах.

Уилл Рэмзи, директор Captain’s’ Fish&Chips:

"Нужно, чтобы Великобритания и другие страны - Норвегия, например, ловили больше белой рыбы. Надо активизировать усилия и самим занять место, которое всегда было за Россией. На это уйдёт какое-то время. Но мы мы пытаемся покрыть максимум этих расходов. Мы не хотим перекладывать их на потребителей".

В некоторых закусочных стоимость фиш-энд-чипс выросла на почти 60 евроцентов. Где то и вовсе популярное блюдо исчезло из меню, вместо него появились более дешёвые гамбургеры и хот-доги.

_Шэрон Паттерсон, постоянная посетительница Captain’s’ Fish&Chips:

__"Мы должны поддерживать местные предприятия и заведения. Пока я могу себе это позволить, буду приходить сюда и заказывать фиш-энд-чипс. Потому что это всегда было частью моей жизни, моей культуры". _

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