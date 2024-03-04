Наследники Шинейд О'Коннор запрещают Дональду Трампу использовать ее хит на предвыборных митингах

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Что общего между Адель, Брюсом Спрингстином, Linkin Park, Джонни Марром, Нилом Янгом, R.E.M., The Rolling Stones и The White Stripes?

Нет, все они не выступали в качестве запасных вариантов на ошеломляюще пышном свадебном торжестве сына индийского миллиардера Мукеша Амбани на случай, если Рианна не явится.

Их всех объединило следующее - им пришлось просить Дональда Трампа прекратить использовать их песни на политических митингах.

Подобные вещи не новы. Когда наступает сезон выборов, можно быть уверенным, что политик захочет выйти на сцену под мелодию, которую он считает зажигательной, в попытке оживить свой имидж и предвыборную кампанию. Часто это делается без согласования с артистом, что приводит к тому, что музыканты запрещают им это делать.

Трамп, который баллотируется на второй срок и собирается стать кандидатом от республиканцев, несмотря на то, что ему дважды объявляли импичмент и предъявляли обвинения в нескольких штатах по уголовным статьям, включая неправильное обращение с секретными документами, заговор и вымогательство (серьезно, как такое возможно???), является экспертом в этой области.

Очевидно, что он не в состоянии вечно использовать репертуар Кида Рока, и его уже не раз осуждали за использование треков артистов.

"Не используйте нашу музыку и мой голос в своей идиотской кампании", - блестяще и лаконично приказал фронтмен R.E.M. Майкл Стайп.

В 2020 году Нил Янг подал в суд на предвыборную кампанию Трампа за использование песни "Rockin' in the Free World" в "неамериканской кампании невежества и ненависти".

Последний случай связан с наследниками Шинейд О'Коннор, которые потребовали от Трампа прекратить использовать ее хитовую песню 1990 года "Nothing Compares 2 U" на своих политических митингах.

Певица умерла в июле прошлого года в возрасте 56 лет от естественных причин, и ее наследники заявили, что "не будет преувеличением сказать, что Шинейд было бы отвратительно, больно и оскорбительно, если бы ее творчество было искажено образом человека, которого она сама называла "библейским дьяволом"".

В совместном заявлении наследников О'Коннор и ее давнего лейбла Chrysalis Records говорится: "Хорошо известно, что на протяжении всей своей жизни Шинейд О'Коннор придерживалась жесткого морального кодекса, определяемого честностью, добротой, справедливостью и порядочностью по отношению к своим ближним. Поэтому мы с возмущением узнали, что Дональд Трамп использовал ее культовое исполнение Nothing Compares 2 U на своих политических митингах".

В заключении говорится: "Как хранители ее наследия, мы требуем, чтобы Дональд Трамп и его соратники немедленно прекратили использовать ее музыку".

К сожалению, многие американские политики имеют определенную юридическую свободу действий, когда дело доходит до подобной практики, что приводит артистов звукозаписи в отчаяние.

Действительно, американским политикам не всегда нужно разрешение от артистов, поскольку кампании могут покупать пакеты лицензий у организаций, занимающихся защитой музыкальных прав, что дает им легальный доступ к миллионам песен для политических митингов.

Однако артисты имеют право удалить свою музыку из этого списка. И ради памяти О'Коннор мы надеемся, что так и будет.