"Супервторник": Байден и Трамп приблизились к матчу-реваншу

В гонке за демократическую и республиканскую номинации, похоже, всё решено: Дональд Трамп лидирует во всех штатах, кроме Вермонта. Для Джо Байдена выдвижение во многом является формальностью. Победа ускользнула от него лишь на территории Самоа.

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От "супервторника" – ключевой даты в календаре президентских праймериз в США – на этот раз никто не ожидал сюрпризов: Дональд Трамп и Джо Байден подтвердили абсолютное лидерство в своих партиях, обеспечив себе поддержку наибольшего количества делегатов почти во всех голосовавших штатах.

Крупные победы в более десяти штатах, включая "богатые" делегатами Калифорнию и Техас, приблизили экс-президента к официальному выдвижению от Республиканской партии. По подсчётам, миллиардер, против которого выдвинуто 91 обвинение по нескольким уголовным делам, сорвал голоса 893 делегатов, а необходимого порога в 1215 выборщиков он сможет достичь к середине марта.

Соперница Трампа Никки Хейли побеждает в Вермонте, что не поможет ей переломить тенденцию. Это стало её вторым успехом после праймериз в Вашингтоне (округ Колумбия), при том что столица в любом случае в итоге массово проголосует за кандидата-демократа.

10 дней назад она проиграла в своём родном штате Южная Каролина.

Как отмечают обозреватели, основная интрига в стане республиканцев теперь связана с тем, снимется ли Хейли с праймериз сразу же по итогам "супервторника" и поддержит ли фаворита гонки.

Пока в заявлении её предвыборного штаба лишь говорится, что "большое количество избирателей-республиканцев выражают глубокую озабоченность по поводу кандидатуры Дональда Трампа".

Что касается нынешнего главы Белого дома, для него выдвижение также во многом является формальностью, несмотря на растущие вопросы о состоянии его здоровья. Джо Байден победил везде, кроме территории Американское Самоа.

В своей публикации на платформе X призвал сторонников к мобилизации против "реакционных планов" своего конкурента.

"Каждое поколение сталкивается с моментом, когда оно должно защищать демократию", – написал глава государства.

Судя по результатам, "супервторник" обнажил слабые места обоих фаворитов: левые "прогрессисты", а также демократы, недовольные поддержкой Израиля, зачастую выбирают бюллетень "без обязательств для делегатов" против Байдена.

Доминирование Трампа в сельских районах впечатляет в то время, как в ряде городов он испытывал большие трудности: обеспеченные республиканцы с высшим образованием (Вашингтон, Ричмонт, штат Виргиния) голосовали за Хейли.

Ещё один раунд праймериз в нескольких штатах состоится 12 марта.