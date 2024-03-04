Израиль, которому грозило исключение из конкурса, в конце концов согласился изменить слова своей песни, в которой организаторы увидели политический подтекст

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После отклонения двух песенных предложений, которые были сочтены слишком политизированными и, следовательно, противоречащими правилам политического нейтралитета, Израиль согласился пойти на компромисс, чтобы принять участие в "Евровидении" в мае.

Европейский вещательный союз (EBU), организующий знаменитый конкурс, ранее намекнул, что может дисквалифицировать Израиль, отклонив заявленную композицию 20-летней российско-израильской певицы Эден Голан из-за ее "политического" характера.

В песне "Октябрьский дождь", о которой идет речь, упоминаются жертвы нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября, там есть такие строки: "Не осталось воздуха, чтобы дышать / Нет места для меня" и "Все они были хорошими детьми, каждый из них".

В песне также упоминаются "цветы", которые часто используются в качестве военного кода для обозначения погибших на войне.

Израильская телекомпания KAN изначально заявила, что откажется от участия в конкурсе в этом году, если организаторы мероприятия попытаются подвергнуть их песню цензуре. Президент страны Ицхак Герцог заявил, что голос Израиля должен быть услышан со сцены "Евровидения".

С тех пор он заявил, что в песню "Октябрьский дождь" должны быть внесены "необходимые коррективы", чтобы ее допустили к участию в шоу. И вот общественный вещатель Израиля подал запрос на изменение текста песни.

KAN сообщил, что попросил авторов "October Rain" и композиции, занявшей второе место, "Dance Forever", пересмотреть тексты песен, сохранив при этом их творческую свободу. После этого будет официально выбрана песня для отправки в комитет "Евровидения".

Израильская телекомпания заявила, что согласилась внести изменения после просьбы Ицхака Герцога.

"Президент подчеркнул, что именно сейчас, когда ненавидящие нас люди стремятся оттеснить и бойкотировать государство Израиль с любой сцены, Израиль должен с гордостью и высоко поднятой головой подать свой голос и поднять свой флаг на каждом мировом форуме, особенно в этом году", - говорится в сообщении KAN.

Презентация песни состоится 10 марта.

Включение Израиля вызвало много споров.

В январе в Европейский вещательный союз было направлено открытое письмо, подписанное более чем 1 000 шведских артистов, в котором они призывали не допускать Израиль до участия в конкурсе. Затем к ним присоединились артисты из Исландии, Финляндии, Норвегии и Дании. В свою очередь Хелен Миррен, Джин Симмонс, Шэрон Осборн и Бой Джордж подписали открытое письмо, в котором призвали организаторов "Евровидения" разрешить Израилю участвовать в конкурсе в этом году.

Это не первый случай, когда Европейский вещательный союз заставляет национальных представителей изменить тексты своих песен - последним примером была Грузия в 2009 году. Грузия отказалась от участия в конкурсе после того, как ее композиция "We Don't Wanna Put In" была отклонена за очевидную отсылку к российскому президенту.

Европейский вещательный союз ранее называл себя "аполитичной организацией-членом", которая "привержена ценностям общественного служения".

Однако их назвали лицемерами, поскольку они запретили России участвовать в конкурсе в 2022 году из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, а за год до этого - Беларусь.

Конкурс песни "Евровидение" пройдет с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме.