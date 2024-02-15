400 звезд подписали письмо в поддержку участия Израиля в "Евровидении"

By Euronews

Письмо всемирно известных звезд кино и шоу-бизнеса стало ответом на призывы запретить Израилю участвовать в конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Швеции

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Более 400 представителей индустрии развлечений подписали письмо в поддержку участия Израиля в конкурсе песни "Евровидение" в этом году.

Среди них - Хелен Миррен, Джин Симмонс и Бой Джордж. Письмо было составлено Creative Community For Peace (CCFP), некоммерческой организацией, занимающейся просвещением в области антисемитизма и кампанией против культурного бойкота Израиля.

Миррен недавно снялась в фильме "Голда", биографической картине о Голде Меир, первой женщине-премьер-министре Израиля. В списке также значатся актер Лив Шрайбер, музыкальный продюсер Скутер Браун и Шэрон Осборн.

Открытое письмо стало ответом на открытые письма, подписанные более чем 2 000 финских, шведских и исландских музыкантов, призывающих запретить Израилю участвовать в конкурсе "Евровидение-2024".

Эти два письма представляют собой полярные дискуссии о культурной реакции на войну между Израилем и ХАМАС. Она началась после того, как 7 октября прошлого года ХАМАС организовал смертоносные террористические атаки на Израиль. В результате терактов погибло более 1200 человек, более 200 были захвачены в заложники в Газе.

После этого Израиль начал контрнаступление, которое подверглось широкой критике за гибель большого количества палестинских гражданских лиц. С октября было убито более 28 000 палестинцев, в том числе более 12 000 детей.

В результате боевых действий прозвучали призывы исключить Израиль из конкурса "Евровидение", как ранее была исключена Россия после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Председатель CCFP Дэвид Рензер и исполнительный директор Ари Ингель напомнили, что 7 октября боевики ХАМАС атаковали музыкальный фестиваль: "Мы присоединяемся к лидерам индустрии развлечений и отвергаем очернение Израиля на мировой музыкальной сцене. После того как тысячи невинных израильтян были убиты, более 360 из них - на музыкальном фестивале, когда они танцевали, радуясь жизни, видеть такую реакцию некоторых - позорно. Мы надеемся, что "Евровидение" выстоит перед лицом этой ошибочной, дискриминационной попытки бойкота. Мы хотим, чтобы мир знал, что индустрия развлечений поддерживает конкурс и всех замечательных участников этого года, включая Израиль".

В открытом письме отмечается многолетний успех Израиля на конкурсе "Евровидение": эта страна побеждала на нем в 1978, 1979, 1998 и 2018 годах.

В этом году конкурс примет Швеция Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

В этом году конкурс пройдет в мае в шведском Мальме. В письме финских артистов, опубликованном в прошлом месяце, содержится требование, чтобы Финская вещательная компания (Yle) бойкотировала конкурс и отказалась посылать свою заявку, если в неего будет включен Израиль.

"Это не соответствует нашим ценностям, когда страна, совершающая военные преступления и продолжающая военную оккупацию, получает публичную сцену, чтобы отполировать свой имидж во имя музыки", - говорится в финской петиции.

На прошлой неделе в Сан-Ремо, на итальянском песенном конкурсе, на котором выбирают участника "Евровидения", тунисско-итальянский конкурсант Гали в финале шоу потребовал "остановить геноцид", что вызвало широкие споры.

Комментарии Гали подверглись критике со стороны посла Израиля в Италии Алона Бара, а генеральный директор RAI, государственной вещательной компании, транслирующей Сан-Ремо, Роберто Серджио выразил солидарность "с народом Израиля и еврейской общиной".

В ответ на комментарии телеведущего пропалестинские демонстранты вступили в столкновения с итальянской полицией у штаб-квартиры RAI в Неаполе.

Европейский вещательный союз (EBU), который следит за организацией конкурса, подтвердил, что "Евровидение" - "аполитичное" мероприятие, и что Израиль отвечает всем условиям для участия в нем.