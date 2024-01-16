Евровидение-2024: скандинавские артисты призывают исключить Израиль

После того как стало известно, что Израиль примет участие в конкурсе песни "Евровидение" в этом году, все больше и больше петиций требуют исключить эту страну из-за предполагаемых военных преступлений в Газе.

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Финские и исландские артисты, а также протестующие в Норвегии призывают запретить Израилю участвовать в "Евровидении". Они присоединяются к голосам пропалестинских артистов и активистов, выступающих против участия этой страны в конкурсе 2024 года, который пройдет в мае в Мальме (Швеция).

С 5 декабря 2023 года, когда было официально объявлено, что 36 стран, включая Израиль, примут участие в "Евровидении-2024", все больше и больше людей призывают к бойкоту конкурса.

Европейский вещательный союз (EBU), который следит за организацией конкурса, вновь заявил, что "Евровидение" - это "аполитичное" мероприятие, и что Израиль соответствует всем критериям для участия в нем: "Конкурс песни "Евровидение" - это конкурс для общественных вещателей со всей Европы и Ближнего Востока. Это конкурс для вещателей, а не для правительств, и израильский общественный вещатель участвует в конкурсе уже 50 лет".

Это не помешало более чем 1400 финским артистам присоединиться к исландским музыкантам и потребовать исключить Израиль из-за предполагаемых военных преступлений в Газе.

"Это не соответствует нашим ценностям, когда страна, совершающая военные преступления и продолжающая военную оккупацию, получает публичную сцену, чтобы отполировать свой имидж с помощью музыки", - говорится в петиции, которую подписали финские артисты, музыканты и профессионалы музыкальной индустрии.

Артисты, в том числе Аксель Энстрем, представлявший Финляндию на "Евровидении" в 2011 году, заявили, что если Израиль не будет исключен из конкурса, то Финская вещательная компания (Yle) должна бойкотировать конкурс и отказаться посылать финского участника.

Лукас Корпелайнен, один из авторов петиции, заявил газете Hufvudstadsbladet, что участие Израиля в "Евровидении" неприемлемо.

"Израиль нарушает права человека, - сказал Корпелайнен. - Мы не считаем, что это нормально, когда страна участвует в "Евровидении", чтобы отполировать свой имидж".

Авторы петиции также обвинили Yle в двойных стандартах, поскольку два года назад телерадиокомпания одной из первых потребовала запретить участие России в "Евровидении" после ее вторжения в Украину в 2022 году,

По сообщениям местных СМИ, в минувшие выходные норвежские демонстранты из организации Aksjonsgruppa for Palestine ("Группа действий за Палестину") собрались у штаб-квартиры телеканала NRK в Осло.

"Мы хотим, чтобы Норвегия и NRK работали на исключение Израиля", - пояснили активисты.

Ранее Исландская ассоциация композиторов и лириков заявила национальному вещателю RUV, что ее члены не будут участвовать в местном отборе на "Евровидение-2024", если участие Израиля в конкурсе будет подтверждено.

Исландская петиция также повторила опасения по поводу двойных стандартов, отметив, что EBU исключил Россию после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Отвечая на призывы к запрету, посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман сказал: "7 октября Израиль подвергся жестокому нападению со стороны злобной террористической организации, которая открыто призывает к его уничтожению. Продвижение бойкота Израиля - это поддержка действий ХАМАС, это приз терроризму и это несовместимо с ценностями вещательного союза "Евровидения" и конкурса".

Израиль принимает участие в конкурсе с 1973 года и побеждал в нем несколько раз - в 1978, 1979, 1998 и последний раз в 2018 году, когда Нетта Барзилай завоевала главный трофей с песней "Toy" в Лиссабоне.