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Евровидение-2024: Грозит ли Израилю дисквалификация?

Грозит ли Израилю дисквалификация после того, как две песни, исполненные певицей Эден Голан, по сообщениям, были отклонены?
Грозит ли Израилю дисквалификация после того, как две песни, исполненные певицей Эден Голан, по сообщениям, были отклонены? Авторское право Eurovision - YouTube
By David Mouriquand
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Участие Израиля в "Евровидении" по-прежнему под большим вопросом. Организаторы отклонили две представленные на конкурс песни - "October Rain" и "Dance Forever" - из-за "политического подтекста".

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Израиль рискует не попасть на 68-й конкурс песни "Евровидение". Стране грозит дисквалификация в связи с тем, что сначала одна, а затем и другая представленные песни не получили одобрения организаторов. 

На прошлой неделе Европейский вещательный союз (EBU) дал понять, что отклонит композицию в исполнении 20-летней российско-израильской певицы Эден Голан (финалистки российского конкурса "Голос. Дети") , так как в ней имеется "политический подтекст". 

В песне "October Rain", о которой идёт речь, упоминаются жертвы нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября. В ней есть такие строчки: _"_Не осталось воздуха, чтобы дышать / Нет места для меня" и "Все они были хорошими детьми, каждый из них ".

В тексте также фигурируют "цветы", которые в Израиле символизируют погибших на войне. 

"Танцуя в бурю / Нам нечего скрывать_, - поёт Эден Голан. - _Забери меня домой / И оставь мир позади / И я обещаю, что это никогда не повторится / Я всё ещё мокрая от этого октябрьского дождя / Октябрьского дождя".

Министр культуры Израиля Мики Зоар выразил своё возмущение в ответ на предположение о том, что слова песни носят политический характер. Песня "трогательная" и "выражает чувства народа и страны в эти дни, и не является политической", написал он в социальных сетях.

"Я призываю Европейский вещательный союз продолжать действовать профессионально и нейтрально и не позволять политике влиять на искусство", - добавил он.

По информации израильского новостного сайта YNET, EBU отклонил и вторую представленную песню "Dance Forever".

Ссылаясь на неназванные источники в Министерстве иностранных дел, издание сообщило, что "альтернативный вариант также был отвергнут".

Песня "Dance Forever" заняла второе место после "October Rain" в спецголосовании жюри. В тексте на английском языке есть несколько фраз на иврите.

Причина дисквалификации неизвестна. Возможно, организаторы "Евровидения" посчитали, что "Dance Forever" отсылает к атаке ХАМАС на фестиваль Nova Music 7 октября, в результате которой погибли 364 человека.

Вот текст песни "Dance Forever":

_Я теряю рассудок,
Я не знаю, что верно.
Выведи меня на правильный путь.
Времени больше нет,
Мне нельзя ошибиться
Вдохни глубже.
Я знаю, что я сильная.
Я разрываю все цепи.
Сейчас я на грани.
Смотри, как я улетаю.
__О, танцуй как ангел.
_О, ты будешь помнить,
_Что я буду танцевать вечно.
_Я буду танцевать снова.
_О, танцуй как ангел,
__Утопая в рассвете,
__Моё сердце так холодно,
Но моя душа пылает.
_Кто-то зовёт из рая.
_Надежда не угасает,
Она просто расправляет крылья.
_Это как миллион звёзд,
Которые внезапно загораются на небе.
_Сердце в огне, я боец.
_Не останавливайте музыку,
Сделайте громче.
_Я расправляю крылья.
__Летим по небу, слышим скрипки.
_Ангелы не плачут,
Они только поют.
_Всё ещё чувствую землю
_Под ногами.

Израильская гостелерадиокомпания (KAN) ранее дала понять, что "не намерена заменять" песню "October Rain".

"Если она не будет одобрена EBU, Израиль не сможет принять участие в конкурсе", - пригрозили представители.

На конференции в Иерусалиме в минувшие выходные президент Израиля Ицхак Герцог призвал к "разумному" диалогу между EBU и KAN, чтобы его страна смогла принять участие в "Евровидении".

"Я думаю, что для Израиля важно появиться на "Евровидении". Тем более, что есть ненавистники, которые пытаются вытеснить нас с каждой сцены", - сказал он.

EBU ранее отверг призывы запретить Израилю участвовать в конкурсе из-за войны с ХАМАС. Организаторов критиковали за то, что они исключили Россию из-за вторжения в Украину, но допускают Израиль, который обвиняют в военных преступлениях в Газе.

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Мнения разделились. В ряде стран, включая Финляндию, Исландию и Швецию, прозвучали призывы к бойкоту конкурса. В то же время более 400 представителей музыкальной и киноиндустрии подписали письмо в поддержку участия Израиля в "Евровидении" в этом году. В из числе - Хелен Миррен, Джин Симмонс и Бой Джордж.

До 11 марта Израиль должен предоставить песню, соответствующую правилам "Евровидения".

Финал "Евровидения 2024" пройдет в Мальмё, в Швеции, представительница которой - Лорин - победила в прошлом году.

Дополнительные источники • YNET, Times of Israel

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