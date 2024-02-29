Евровидение-2024: Грозит ли Израилю дисквалификация?

Участие Израиля в "Евровидении" по-прежнему под большим вопросом. Организаторы отклонили две представленные на конкурс песни - "October Rain" и "Dance Forever" - из-за "политического подтекста".
Израиль рискует не попасть на 68-й конкурс песни "Евровидение". Стране грозит дисквалификация в связи с тем, что сначала одна, а затем и другая представленные песни не получили одобрения организаторов.
На прошлой неделе Европейский вещательный союз (EBU) дал понять, что отклонит композицию в исполнении 20-летней российско-израильской певицы Эден Голан (финалистки российского конкурса "Голос. Дети") , так как в ней имеется "политический подтекст".
В песне "October Rain", о которой идёт речь, упоминаются жертвы нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября. В ней есть такие строчки: _"_Не осталось воздуха, чтобы дышать / Нет места для меня" и "Все они были хорошими детьми, каждый из них ".
В тексте также фигурируют "цветы", которые в Израиле символизируют погибших на войне.
"Танцуя в бурю / Нам нечего скрывать_, - поёт Эден Голан. - _Забери меня домой / И оставь мир позади / И я обещаю, что это никогда не повторится / Я всё ещё мокрая от этого октябрьского дождя / Октябрьского дождя".
Министр культуры Израиля Мики Зоар выразил своё возмущение в ответ на предположение о том, что слова песни носят политический характер. Песня "трогательная" и "выражает чувства народа и страны в эти дни, и не является политической", написал он в социальных сетях.
"Я призываю Европейский вещательный союз продолжать действовать профессионально и нейтрально и не позволять политике влиять на искусство", - добавил он.
По информации израильского новостного сайта YNET, EBU отклонил и вторую представленную песню "Dance Forever".
Ссылаясь на неназванные источники в Министерстве иностранных дел, издание сообщило, что "альтернативный вариант также был отвергнут".
Песня "Dance Forever" заняла второе место после "October Rain" в спецголосовании жюри. В тексте на английском языке есть несколько фраз на иврите.
Причина дисквалификации неизвестна. Возможно, организаторы "Евровидения" посчитали, что "Dance Forever" отсылает к атаке ХАМАС на фестиваль Nova Music 7 октября, в результате которой погибли 364 человека.
Вот текст песни "Dance Forever":
_Я теряю рассудок,
Я не знаю, что верно.
Выведи меня на правильный путь.
Времени больше нет,
Мне нельзя ошибиться
Вдохни глубже.
Я знаю, что я сильная.
Я разрываю все цепи.
Сейчас я на грани.
Смотри, как я улетаю.
__О, танцуй как ангел.
_О, ты будешь помнить,
_Что я буду танцевать вечно.
_Я буду танцевать снова.
_О, танцуй как ангел,
__Утопая в рассвете,
__Моё сердце так холодно,
Но моя душа пылает.
_Кто-то зовёт из рая.
_Надежда не угасает,
Она просто расправляет крылья.
_Это как миллион звёзд,
Которые внезапно загораются на небе.
_Сердце в огне, я боец.
_Не останавливайте музыку,
Сделайте громче.
_Я расправляю крылья.
__Летим по небу, слышим скрипки.
_Ангелы не плачут,
Они только поют.
_Всё ещё чувствую землю
_Под ногами.
Израильская гостелерадиокомпания (KAN) ранее дала понять, что "не намерена заменять" песню "October Rain".
"Если она не будет одобрена EBU, Израиль не сможет принять участие в конкурсе", - пригрозили представители.
На конференции в Иерусалиме в минувшие выходные президент Израиля Ицхак Герцог призвал к "разумному" диалогу между EBU и KAN, чтобы его страна смогла принять участие в "Евровидении".
"Я думаю, что для Израиля важно появиться на "Евровидении". Тем более, что есть ненавистники, которые пытаются вытеснить нас с каждой сцены", - сказал он.
EBU ранее отверг призывы запретить Израилю участвовать в конкурсе из-за войны с ХАМАС. Организаторов критиковали за то, что они исключили Россию из-за вторжения в Украину, но допускают Израиль, который обвиняют в военных преступлениях в Газе.
Мнения разделились. В ряде стран, включая Финляндию, Исландию и Швецию, прозвучали призывы к бойкоту конкурса. В то же время более 400 представителей музыкальной и киноиндустрии подписали письмо в поддержку участия Израиля в "Евровидении" в этом году. В из числе - Хелен Миррен, Джин Симмонс и Бой Джордж.
До 11 марта Израиль должен предоставить песню, соответствующую правилам "Евровидения".
Финал "Евровидения 2024" пройдет в Мальмё, в Швеции, представительница которой - Лорин - победила в прошлом году.