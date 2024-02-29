Евровидение-2024: Грозит ли Израилю дисквалификация?

Участие Израиля в "Евровидении" по-прежнему под большим вопросом. Организаторы отклонили две представленные на конкурс песни - "October Rain" и "Dance Forever" - из-за "политического подтекста".

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Израиль рискует не попасть на 68-й конкурс песни "Евровидение". Стране грозит дисквалификация в связи с тем, что сначала одна, а затем и другая представленные песни не получили одобрения организаторов.

На прошлой неделе Европейский вещательный союз (EBU) дал понять, что отклонит композицию в исполнении 20-летней российско-израильской певицы Эден Голан (финалистки российского конкурса "Голос. Дети") , так как в ней имеется "политический подтекст".

В песне "October Rain", о которой идёт речь, упоминаются жертвы нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября. В ней есть такие строчки: _"_Не осталось воздуха, чтобы дышать / Нет места для меня" и "Все они были хорошими детьми, каждый из них ".

В тексте также фигурируют "цветы", которые в Израиле символизируют погибших на войне.

"Танцуя в бурю / Нам нечего скрывать_, - поёт Эден Голан. - _Забери меня домой / И оставь мир позади / И я обещаю, что это никогда не повторится / Я всё ещё мокрая от этого октябрьского дождя / Октябрьского дождя".

Министр культуры Израиля Мики Зоар выразил своё возмущение в ответ на предположение о том, что слова песни носят политический характер. Песня "трогательная" и "выражает чувства народа и страны в эти дни, и не является политической", написал он в социальных сетях.

"Я призываю Европейский вещательный союз продолжать действовать профессионально и нейтрально и не позволять политике влиять на искусство", - добавил он.

По информации израильского новостного сайта YNET, EBU отклонил и вторую представленную песню "Dance Forever".

Ссылаясь на неназванные источники в Министерстве иностранных дел, издание сообщило, что "альтернативный вариант также был отвергнут".

Песня "Dance Forever" заняла второе место после "October Rain" в спецголосовании жюри. В тексте на английском языке есть несколько фраз на иврите.

Причина дисквалификации неизвестна. Возможно, организаторы "Евровидения" посчитали, что "Dance Forever" отсылает к атаке ХАМАС на фестиваль Nova Music 7 октября, в результате которой погибли 364 человека.

Вот текст песни "Dance Forever":

_Я теряю рассудок,

Я не знаю, что верно.

Выведи меня на правильный путь.

Времени больше нет,

Мне нельзя ошибиться

Вдохни глубже.

Я знаю, что я сильная.

Я разрываю все цепи.

Сейчас я на грани.

Смотри, как я улетаю.

__О, танцуй как ангел.

_О, ты будешь помнить,

_Что я буду танцевать вечно.

_Я буду танцевать снова.

_О, танцуй как ангел,

__Утопая в рассвете,

__Моё сердце так холодно,

Но моя душа пылает.

_Кто-то зовёт из рая.

_Надежда не угасает,

Она просто расправляет крылья.

_Это как миллион звёзд,

Которые внезапно загораются на небе.

_Сердце в огне, я боец.

_Не останавливайте музыку,

Сделайте громче.

_Я расправляю крылья.

__Летим по небу, слышим скрипки.

_Ангелы не плачут,

Они только поют.

_Всё ещё чувствую землю

_Под ногами.

Израильская гостелерадиокомпания (KAN) ранее дала понять, что "не намерена заменять" песню "October Rain".

"Если она не будет одобрена EBU, Израиль не сможет принять участие в конкурсе", - пригрозили представители.

На конференции в Иерусалиме в минувшие выходные президент Израиля Ицхак Герцог призвал к "разумному" диалогу между EBU и KAN, чтобы его страна смогла принять участие в "Евровидении".

"Я думаю, что для Израиля важно появиться на "Евровидении". Тем более, что есть ненавистники, которые пытаются вытеснить нас с каждой сцены", - сказал он.

EBU ранее отверг призывы запретить Израилю участвовать в конкурсе из-за войны с ХАМАС. Организаторов критиковали за то, что они исключили Россию из-за вторжения в Украину, но допускают Израиль, который обвиняют в военных преступлениях в Газе.

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Мнения разделились. В ряде стран, включая Финляндию, Исландию и Швецию, прозвучали призывы к бойкоту конкурса. В то же время более 400 представителей музыкальной и киноиндустрии подписали письмо в поддержку участия Израиля в "Евровидении" в этом году. В из числе - Хелен Миррен, Джин Симмонс и Бой Джордж.

До 11 марта Израиль должен предоставить песню, соответствующую правилам "Евровидения".

Финал "Евровидения 2024" пройдет в Мальмё, в Швеции, представительница которой - Лорин - победила в прошлом году.