Украинка, выбранная "Мисс Японии", отказалась от короны из-за адюльтера

By euronews и AP

После того, как в январе Каролина Сиино была избрана "Мисс Япония", в обществе разразились ожесточённые споры о том, что значит "быть японкой" в стране, где по-прежнему ценится однородность и конформизм.

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Победительница конкурса "Мисс Япония" этого года и организаторы конкурса заявили, что 26-летняя уроженка Украины Каролина Сиино отказалась от титула после того, как один из таблоидов опубликовал статью о ее романе с женатым мужчиной.

В сообщении на Instagram Сиино рассказала, что после выхода статьи она сама предложила "сдать" корону и уволиться из модельного агентства. По ее словам, предложения были приняты.

"Ассошиэйтед Пресс" не смогло сразу связаться с Сиино напрямую для получения комментариев.

Таблоид обвинил "Мисс Япония" в связи с женатым врачом-инфлюэнсером

На прошлой неделе журнал Weekly Bunshun сообщил, что Сиино состояла в отношениях с врачом, который женат. Первоначально та подтвердила сам факт отношений, но заявила, что была не в курсе семейной ситуации своего избранника.

Позже она заявила, что ее прежнее объяснение "не соответствует действительности": она знала о его брачном статусе и о том, что у него есть семья. Сиино извинилась и сказала, что находилась в состоянии шока и страха из-за утекшей в прессу информации и запаниковала, поэтому не смогла сказать правду.

"Я очень сожалею, что причинила огромные неприятности: я словно бы предала всех, кто меня поддерживал", - написала она в Instagram.

Сиино также извинилась перед супругой мужчины и его семьей, а также перед другими заинтересованными сторонами.

Во вторник офис организаторов конкурса "Мисс Япония" сообщил, что отказ Сиино от титула был принят, и место для победительницы 2024 года останется вакантным.

Организация заявила, что "серьезно относится к своей ответственности за возникшую шумиху", и принесла извинения спонсорам, судьям и другим участникам. Организация заявила, что поначалу отстаивала Сиино: та-де заявила, что мужчина, с которым она была связана, сказал ей, что разведен, и она порвала с ним, когда узнала обратное.

Скандал обнажил неравенство полов в Японии

Скандал вновь вызвал волну критики в адрес Сиино в социальных сетях, а также поднял вопросы о том, почему именно ее - а не неверного супруга - в основном обвиняют в измене.

Мужчина, который был замешан в адюльтере, Такума Маэда - инфлюэнсер, известный как "Доктор мышц", - признался в Instagram, что не собирался разводиться с женой, и извинился за то, что доставил неприятности Сиино и другим. Он пообещал искренне посвятить себя работе и личной жизни.

В доминируемой мужчинами японской культуре от женщин ожидают, что они будут хорошими матерями и женами, и в случае внебрачных связей они подвергаются публичному порицанию куда больше мужчин.

В прошлом году актерское агентство известной японской актрисы Рёко Хиросуэ отстранило ее от работы на неопределенный срок из-за предполагаемого романа с женатым знаменитым шеф-поваром.

Корона "Мисс Японии" для украинки: дебаты о сути японскости

Победа Сиино на конкурсе "Мисс Япония" вызвала оживлённые общественные споры из-за ее происхождения. Она стала первой участницей европейского происхождения, удостоенной этой чести.

Но если одни приветствовали коронацию натурализованной гражданки, другие говорили, что она не соответствует традиционным японским идеалам красоты.

Сиино родилась в Украине, а в пять лет вместе с матерью переехала в Японию и взяла японскую фамилию отчима. Свободно владея японским языком, она получила гражданство в 2022 году. Она работала моделью и говорит, что, несмотря на "неяпонскую" внешность, у нее такое же сильное чувство японской идентичности, как и у всех остальных участниц конкурса.