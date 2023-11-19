"Мисс Вселенная": победа Никарагуа

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" в этом году стала участница из Никарагуа Шейннис Паласиос.

Представительница этой страны еще никогда не завоевывала престижную корону. Но ее успеху радовались не только на родине, но и в других странах Латинской Америки, в том числе в Сальвадоре, где проходил конкурс.

"Ваша победа – это не только личный триумф, но и источник гордости для всей страны", – приветствовал триумфантку канал Canal11, на котором работает 23-летняя Шейннис Паласиос, выпускница факультета коммуникаций.

В первую тройку красавиц также вошли тайка Антония Порсилд и австралийка Морайя Уилсон.

За звание главной красавицы мира боролись 84 девушки со всех уголков мира. В этом году конкурс был необычным: требования для участниц смягчили, стараясь идти в ногу со временем. Поэтому впервые в истории по сцене "Мисс Вселенной" дефилировали участницы, у которых уже есть дети, а также плюс-сайз модель Джейн Дипика Гарретт. Впервые на конкурс приехала представительница Пакистана Эрика Робин. А португалка Марина Мачете стала первой трансгендерной женщиной, вышедшей в полуфинал.

В следующем году "Мисс Вселенная" пройдет в Мексике. И, вполне возможно, конкурс, который сейчас принадлежит трансгендерной миллиардерше Энн Джакапонг Джакраджутатип из Таиланда, преподнесет новые сюрпризы.