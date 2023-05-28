"Анатомия падения" Трие получает "Золотую пальмовую ветвь"

Французская женщина-режиссер Жюстин Трие посвятила свою нарграду тем молодым коллегам, которым пока "не удалось поставить собственный фильм"

Спустя два года после фильма Жюлии Дюкурно "Титан" в этом 2023 году "Золотую пальмовую ветвь" снова получает женщина-режиссер из Франции.

Фильм "Анатомия падения" на трех языках исследует самые темные уголки жизни семейной пары, когда жена в исполнении немецкая актриса Сандра Хюллер, обвиняется в убийстве.

Жюстин Триет, режиссер

"С самого начала работы (над фильмом) язык занимал очень важное место и действительно находился в самом центре проекта. И правда, все это было очень классно проживать всем вместе".

Сандра Хюллер, актриса

"Всегда лучше работать вместе, чем если один человек принимает решение и говорит другим, что делать. И она как раз так не поступает, она действительно обсуждает и пытается вместе со всеми найти правильное решение. И именно это делает нашу работу такой радостной и приносящей удовлетворение".

Другим крупным победителем стал фильм Джонатана Глейзера "Зона интереса", основанный на книге недавно умершего Мартина Эмиса о комменданте "Освенцима".

Французско-вьетнамский режиссер Чан Ань Хунг получил награду за лучшую режиссуру за фильм "Потофе", экранизацию романа Марселя Руффа 1924 года "Страсть Додена Буффана".

Сыгравший в фильме «Прекрасные дни» японский актер Кодзи Якусё получил приз за лучшую мужскую роль. Приз за лучшую женскую роль получила турецкая актриса Мерве Диздар, сыгравшая в фильме «О сухой траве».