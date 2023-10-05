Битва на Сене: почему парижская мэрия воюет с букинистами в предверии Олимпиады?

"Это то же самое, что попросить разобрать второй и третий этажи Эйфелевой башни". Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже пройдёт не на спортивной арене, а прямо на Сене. Из-за этого может пострадать один из символов французской столицы – легендарные лавки букинистов.

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Как писал поэт Блез Сандрар, "Сена – единственная в мире река, протекающая между двух книжных полок".

Если вам доводилось гулять по живописным парижским набережным, вы наверняка разглядывали содержимое зелёных металлических лотков, которые с раннего утра, гремя замками, открывают букинисты.

Столица Франции – крупнейший в Европе книжный рынок под открытым веком с многовековой историей. Продавцы подержанных книг делают престижное литературное наследие доступнее для местных жителей и знакомят туристов с французской культурой.

Однако в преддверии церемонии открытия Олимпийских игр в следующем году парижские власти планируют демонтировать и перенести на новое место 570 культовых киосков, что составляет около 60% от их общего количества.

Книготорговцы стали протестовать: по их мнению, намерение столичной мэрии "спрятать" символ города подальше от гостей Олимпиады может нанести непоправимый ущерб их профессии и вековым традициям.

Краткая история букинистов

Парижане и туристы рассматривают прилавки букинистов на набережной Сены, октябре 1948 года. AFP

Традиция продажи подержанных книг на берегу Сены уходит корнями в XVI век, когда странствующие книготорговцы переезжали из города в город и устанавливали киоски на мостах и мощёных участках набережной.

В 1649 году был издан первый указ, запрещающий продажу книг вблизи моста Пон-Нёф, а с 1721 года лицам, занимающихся подобной торговле, грозило тюремное заключение.

Впоследствии закон был отменён, и с 1859 году букинистам разрешили продавать свои книги в специально отведённых местах вдоль реки.

Американская кинозвезда Полетт Годдард у киоска с гравюрами на левом берегу Сены, недалеко от Нотр-Дама, 27 марта 1955 года. AFP

Термин "букинист" появился в 1762 году на страницах "Словаря Французской академии" с определением " говорится о продавцах старых книг, bouquins" (от фламандского boeckin – "книжица")

Привычные зелёные ящики появились на набережных только во второй половине XIX века и быстро стали символом города.

Игры раздора

Посетители проходят мимо букинистических киосков, 10 мая 2018 года. Christophe Ena/AP

Париж пообещал устроить 26 июля будущего года необычное торжественное открытие, которое, как ожидается, соберет около 600 тыс. зрителей. Во время церемонии более 10 500 спортсменов из 206 делегаций пройдут на лодках по Сене.

В связи с этим префектура полиции Парижа распорядилась за день до церемонии убрать 570 "стационарных ящиков" – букинистических киосков. Власти опасается, что в металлических лотках могут быть спрятаны взрывные устройства.

"Мы – символ Парижа", – говорит Жером Калле, который продаёт книги на набережной с 90-х годов и возглавляет Культурную ассоциацию книготорговцев Парижа, выступающую за сохранение киосков.

"Это все равно, что решить, что Эйфелева башня слишком высока и что третий и второй этажи должны быть разобраны, потому что они попадают в поле зрения камер и мешают церемонии. Так что мы отсюда не уйдём, – добавил букинист. – Да, мы за диалог, но трогать наши киоски мы не позволим, об этом не может быть и речи".

Время испытаний

Прохожие проходят мимо киосков букинистов рядом с собором Нотр-Дам, 30 сентября 2012 года THOMAS COEX/AFP

Как пояснили представители мэрии Парижа, книготорговцев и префектуры после трёхсторонней встречи, в ожидании официального распоряжения правоохранительные органы проведут "испытания на трёх-четырёх книжных ящиках разных типов" для оценки целесообразности их перемещения и возможного пересмотра списка объектов, подлежащих перемещению.

По словам Пьера Рабадана, заместителя мэра по вопросам спорта, ответственного за проведение Олимпийских игр, эта встреча была направлена, прежде всего, на "восстановление необходимого диалога".

Мэр 5-го округа Лоранс Берту (правоцентристская партия "Горизонты") выразила своё недовольство медлительностью городских властей и попросила привлечь к проведению проверок наряду с муниципальными служащими "поставщиков экспертных услуг".

Как бы то ни было, вместо сплочения парижан вокруг проведения крупнейшего спортивного события Олимпиада рискует оставить не у дел хранителей парижских традиций.