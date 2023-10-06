Программа "О положении Союза": Обстрелы российской территории. Украину будет защищать членство в ЕС. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг о расширении Союза. Пропутинский популизм в Словакии. Битва с букинистами.

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Программу "О положении Союза" ведет из Брюсселя Штефан Гробе: "С момента начала контрнаступления в июне украинские силы почти каждый день обстреливают российскую территорию – с помощью беспилотников, ракет или артиллерии. И теперь западные союзники Киева обеспокоены тем, что Украина быстро истощает свои запасы боеприпасов.

Это не могло произойти в худший момент, поскольку поддержка Украины ослабевает. В США Конгресс принял краткосрочный бюджет вообще без какой-либо помощи Украине.

Пропутинский популизм в Словакии

А выборы в Словакии, вероятно, привели к власти пропутинского популиста Роберта Фицо. Если ему удастся сформировать коалиционное правительство, он станет премьер-министром в четвертый раз!

В своей предвыборной кампании Фицо использовал пророссийскую и антиамериканскую риторику – и в ночь после голосования направил не слишком утешительное послание украинцам:

Словакия и словацкий народ имеют более серьезные проблемы, чем Украина. Это все, что я могу сказать на данный момент.

Правительство под руководством Фицо может добавить трещин в единую европейскую стену поддержки Киева, которую Евросоюз выставил напоказ на этой неделе.

Украину будет защищать членство в ЕС

Впервые Совет по иностранным делам собрался за пределами ЕС, а именно в Украине.

В отличие от следующего словацкого премьер-министра, Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель был непоколебим в своей поддержке Украины, возможно, даже забегая вперед:

И, конечно же, самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем дать Украине, — это членство в Евросоюзе. Это самое сильное обязательство по обеспечению безопасности для Украины.

Интеграция раздираемой войной Украины и других кандидатов на вступление в Евросоюз ведет к его историческому расширению. Историческим становится и углубляющийся раскол среди стран-членов ЕС по этому вопросу.

Ко мне присоединяется Александр Шалленберг, министр иностранных дел Австрии.

Гробе: Как мы услышали от Жозепа Борреля, членство в Евросоюзе будет самым сильным обязательством в области безопасности, которое ЕС может дать Украине. Означает ли это, что Украине здесь дают некоторые послабления, и что необходимость обеспечить безопасность перевешивает другие требования, такие как верховенства права или хорошее управление?

Шалленберг: Расширение – это наш самый большой и важный геостратегический инструмент. Это не бюрократический проект. Мы как сообщество доказали это в прошлом. Подумайте о присоединении Греции, Испании или Португалии. Мы защищали молодую демократию. Такое же мышление должно преобладать и сейчас. Но не может быть так, чтобы некоторые страны находились на быстрой полосе, а другие - на обочине. Я считаю, что это было бы геостратегической и серьезной ошибкой Европейского Союза. Членство в нем и дальше нужно будет заслуживать. Это не может быть кратчайшей дорогой для одних, но не для других. Иными словами, я не хочу, чтобы для будущих членов существовал «Скотный двор»: все страны-кандидаты равны, но некоторые страны равнее, чем другие. Это не тот подход, который нам нужен.

Гробе: Что касается Западных Балкан, ваше правительство поддерживает идею постепенной интеграции этих стран до 2024 года на пути к полноправному членству. Каков ваш план?

Шалленберг: Это касается не только Западных Балкан. Мы считаем, что постепенная интеграция станет ответом и для Украины. Дело в том, что мы должны оставить позади бинарное мышление: "либо ноль, вы в ЕС не состоите, либо единица, вы полноправный член". Такой подход к Балканам оказался неправильным. Спустя 20 лет после саммита в Салониках мы никуда не пришли. Нужно признать, что расширение также является геостратегическим проектом. И вместо того, чтобы ждать, пока все будет согласовано, подумайте о сельском хозяйстве в Украины, подумайте о политике сплочения для Украины или других странах. Мы должны их принять к себе. Мы должны их к себе привести.

Гробе: Сейчас ситуация между Сербией и Косовым напряжена до предела. Мысль о том, что два будущих члена ЕС могут пойти друг на друга с применением насилия, немного сбивает с толку. что вы думаете?

Шалленберг: Мы потеряли всякое самоуважение? В чем заключалась идея европейской интеграции? Что это было вначале? Вторая мировая война, Франция и Германия были врагами. Посмотрите на Альто-Адидже, Южный Тироль, который был камнем преткновения между Веной и Римом. И что получилось? Ответом была европейская интеграция. Так почему же мы сейчас сомневаемся в себе? Я считаю, что у нас одни и те же недостатки, что события на севере Косова должны заставить нас в Европе продвигаться вперед быстрее. Народы региона разочарованы, они ждут того, что мы обещали им 20 лет назад, чтобы они смогли стать полноценной частью нашей семьи. Мы этого не выполнили.

Гробе: Западные Балканы уже давно находятся в зале ожидания, и на это есть причины. Теперь честно и реалистично: когда вы видите их вступление в ЕС?

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Шалленберг: Прогнозы трудны, особенно если они касаются будущего, как говорится. Шарль Мишель назвал дату 2030 год. Я думаю, что хорошо представлять себе какие-то временные рамки, по крайней мере, политически. Ровно 20 лет назад на саммите в Салониках мы пообещали всем западнобалканским странам, что они станут полноправными членами Евросоюза. Так давайте сосредоточимся. Давайте сделаем то, что обещали, и двинемся вперед. Я считаю, что ответом является европейская интеграция. По крайней мере, мы всегда так думали, когда говорили о конфликтах в Западной Европе. Почему то же самое не должно применяться и к Юго-Восточной Европе?

Битва с букинистами на Сене

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