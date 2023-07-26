ОИ-2024: парижанам показали факел

Олимпийский факел made in France будет производиться из переработанной стали. Каждое изделие будет повторно использоваться на разных этапах эстафеты олимпийского огня.

Во Франции за год до начала летних игр представили дизайн факела, который будет использован в рамках эстафеты олимпийского огня.

В презентации полуторакилограммовой конструкции высотой 70 см приняли участие ямайский спринтер Усэйн Болт и глава оргкомитета парижской олимпиады Тони Эстанге.

В визуальном решении одного из главных символов будущих игр, созданных по проекту дизайнера Матьё Леаннера, доминируют три темы: равенство (верхняя и нижняя части факела симметричны), город Париж, Сена и связь с океаном через волнистую текстуру и эффект "умиротворения" через мягкие, округлые изгибы.

Не забыли и об экологии и экономии ресурсов: всего будет изготовлено 2 000 факелов – 1 500 единиц для Олимпиады и 500 для Паралимпиады. В оргкомитете сообщили, что это в 6 раз меньше, чем на предыдущих играх.

XXXIII летние игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Традиционно пламя будет зажжено в греческой Олимпии. 8 мая его доставят по морю в Марсель, откуда начнётся эстафета олимпийского огня по регионам Франции, включая заморские территории. 11 000 человек получат возможность пронести огонь, факелоносцы будут сменять друг друга через каждые 200 метров.