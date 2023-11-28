Олимпийские игры в Париже: цена билета на метро удвоится

4 багета или всего 1 поездка на метро – такие суровые реалии будут ожидать посетителей французской столицы с 20 июля по 8 сентября следующего года.

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4 евро вместо 2,10 – власти парижского региона объявили о почти двукратном повышении стоимости билетов на метро в период Олимпийских игр.

При этом, по словам Валери Пекресс, главы Иль-де-Франс, в ведении которой находится общественный транспорт, проездные для местных не подорожают, а "случайным пассажирам" рекомендуют закупиться билетами до 20 июля.

Повышение тарифов объясняют тем, что объём транспортных услуг резко увеличится, и это обойдётся региону в 200 миллионов евро. Брешь в бюджете будут восполнять из кармана туристов.

"В связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр компания Île-de-France Mobilités значительно увеличит объём своих транспортных услуг. Не может быть и речи о том, чтобы эти дополнительные расходы легли на плечи жителей парижского региона. Поэтому мы собираемся создать новый проездной. 16 евро в день – справедливая цена. Недельный проездной будет стоить до 70 евро, билеты на метро – 4 евро, а на пригородные электрички – 6 евро в период с 20 июля по 8 сентября", – говорится в видеообращении Пекресс.

Как ожидаются, более 10 миллионов туристов посетят столицу Францию во время летних Игр. Согласно парламентского отчёту, регион может заработать на этом от 5 до 10 миллиардов евро.

Подготовка к спортивному событию сопровождаются серией скандалов. Своё недовольство уже высказали букинисты, чьи киоски грозят перенести из центра города, а также студенты, которых выселяют из общежитий.

Французские СМИ также задаются вопросом, будет ли выполнено одно из главных обещаний политиков и организаторов Олимпиады – открытие Сены для купания.