Увидеть Париж через призму строительного хаоса

Euronews

Столица Франции этим летом осуществляет 1700 проектов в рамках экологического перехода. Местные жители и туристы недовольны

Париж готовится принять Олимпийские игры, которые прйдут здесь через год, и пытается адаптироваться к изменению климата. На этом фоне обилие строек и ремонтных работ в столице начинает раздражать многих местных жителей и разочаровывать туристов. По мнению мэрии, это необходимое зло, которое следует перетерпеть, а этим летом темпы "обновления" снова возрастут.

Буалем Акилал, парижский таксист:

"Они (власти) начали много строек и ремонтных работ одновременно, просто везде, в каждом округе. Это означает, что движение на дорогах очень, очень затруднено".

Джонатан, частный предприниматель: "Когда вы говорите о километрах... Вам требуется 20 минут, чтобы осилить два километра, например! И я думаю, что дальше будет только хуже!".

Кристен Фарли, турист из Австралии:

"Когда вы турист, вы приезжаете сюда, чтобы увидеть достопримечательности, знаменитые памятники и исторические места. Поэтому разочаровывает, что все это закрыто рекламой, и вы не можете полюбоваться видом города. А ведь люди приезжают со всего мира, чтобы посетить Париж".

Кимберли Роджерс, туристка из Канады:

"Я думала, что вы готовы показать больше Парижа".

В летний период, который особенно благоприятен для различного рода ремонтных работ и прокладывания велосипедных дорожек, городской совет намерен осуществить 1700 проектов на сумму около 180 миллионов евро, с основной целью "ускорения экологического перехода". Ну а жителям и туристам надо просто потерпеть во имя лучшего, "зеленого" будущего.