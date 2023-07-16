Рекордный штраф за продажу книги о гомосексуалах

Штраф в 12 млн форинтов наложен на сеть книготорговли Lira. Речь идёт о комиксе Элис Осман "Heartstopper" о любви двух мальчиков.

Рекордный штраф в 12 млн форинтов, что составляет около 32 000 евро, наложен на сеть книготорговли Lira за продажу книг гомосексуального содержания "ненадлежащим образом" - не завернутыми в прозрачную пластиковую пленку. Lira считается крупнейшим конкурентом принадлежавшей государству компании Libri.

Такой штраф в истории венгерской книжной торговли ещё никогда ранее не налагался. Речь идёт о комиксе Элис Осман Heartstopper, в котором рассказывается об истории любви двух мальчиков.

in exactly one month we will be able to watch season 2 of heartstopper!! pic.twitter.com/Oh5SIQ0lde — Heartstopper News 🍂 (@Heartstopper_TV) July 3, 2023

По словам креативного директора Líra Криштиана Ньяри, в так называемом "Законе о защите детей" много неясностей, поэтому сложно требовать от ритейлеров соблюдения закона, если им непонятно, что именно они должны делать.

"Можно спорить о том, какие книги давать в руки ребенку лет 3-4, должна ли быть какая-то сексуальность или нет. Но это решение должно быть оставлено за родителями, как в своё время это говорило государство. Но сейчас государство хочет всё решать само. Для молодых людей в возрасте 16 или 17 лет совершенно нереально, чтобы кто-то другой решал, что им разрешено читать", - говорит Ньяри.

Руководство Líra заявило, что будет использовать все имеющиеся в распоряжении законные средства, чтобы опротестовать это решение и добиться его отмены.