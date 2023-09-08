Лидеры самых влиятельных стран мира встретятся в эти выходные в Индии, чтобы обсудить важнейшие вопросы и вызовы. Однако велика вероятность того, противостояние между некоторыми из них станет препятствием в решении глобальных проблем.

Свежая брусчатка на улицах в Нью-Дели. Стены зданий расписаны яркими фресками. Город утопает в цветах.

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Так он готовится принять саммит "Большой двадцатки".

В выходные лидеры самых экономически развитых и влиятельных стран мира примут участие в двухдневной конференции в индийской столице.

С тех пор, как Индию объявили страной-председателем G20 2023 года, ей не удавалось добиться консенсуса ни по одному из ключевых пунктов обсуждения, проводимых ранее на встречах высокого уровня. Одним из главных препятствий были возражения Москвы и Пекина против формулировки, касающейся полномасштабного вторжения России в Украину.

Перспектива того, что государства-участники подпишут соглашение по итогам саммита или выпустят совместное заявление, как это делается обычно, туманна.

На шансы на то есть. И это одна из причин, по которым мировая общественность и СМИ готовятся следить за тем, что будет происходить в выходные.

Почему саммит "Группы двадцати" так важен?

Страны с развивающейся экономикой могут объединиться против Запада

Расширение БРИКС может сузить сферу влияния Запада, полагают некоторые аналитики.

Блок в составе Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР был создан для того, чтобы придать весаэтим странам с развивающейся экономикой на мировой арене дать толчок развитию торговли и сотрудничества между ними.

Теперь, когда к ним присоединились Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет, Аргентина и ОАЭ, вопрос о растущем влиянии БРИКС на мировую экономику наверняка войдёт в повестку саммита G20, считает экономист Деннис Сноуэр, глава НПО "Инициатива глобальных решений".

Он считает, что, по всей видимости, мир дрейфует от позиции глобального сотрудничества, как это первоначально предполагалось в рамках G20, к позиции, когда страны, входящие в отдельные блоки, сотрудничают внутри него, и конкурируют или даже конфликтуют с другими блоками.

Если последний сценарий воплотится в жизнь, то "это будет катастрофой", предполагает Сноуэр.

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Существует огромная опасность того, что различные блоки будут стремиться расширить своё влияние, действуя в своих, узких интересах, а не ради общего блага

Наибольшие опасения вызывает то, что глобальные проблемы - такие как изменение климата, международная безопасность, кибербезопасность и ядерное разоружение, - требующие движения стран в одном направлении, отойдут на второй план.

"Для решения этих вопросов необходимо участие как развитых, так и развивающихся стран. У каждой есть свои преимущества, и они нуждаются друг в друге, - пояснил Сноуэр. - Очень хочется надеяться, что этот альянс развивающихся стран [БРИКС] настроен на волну для поиска общих решений глобального уровня проблем".

"Существует огромная опасность того, что различные блоки будут стремиться расширить своё влияние, действуя в своих, узких интересах, а не ради общего блага", - добавил он.

"Длинная тень" войны в Украине

По словам Сноуэра, есть вопрос, который до сих пор отбрасывает "длинную тень" на любые переговоры в рамках G20. Это война на Украине.

Само собой, конфликт вбил клин между мировыми державами, многие из которых и ранее с трудом находили общий язык.

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По одну сторону - Украина, которая воюет при поддержке Европейского Союза и США. По другую - Россия, которая опирается на Китай, один из своих ближайших союзников.

В этом году Пекин и Москва блокировали обязательные соглашения на всех основных дискуссиях G20, что объясняется их нежеланием называть конфликт в Украине войной.

Новое поколение не простит нам, если мы скажем, что забыли об изменении климата из-за войны в Украине.

Хотя военное вторжение России привело к одному из самых масштабных кризисов новейшей истории, страны должны научиться отодвигать свои разногласия в сторону при работе над другими глобальными проблемами, считает Сноуэр.

"Эта война - важная проблема, но она не должна мешать нам находить совместные решения в других областях, которые с ней не связаны, - сказал он. - Будущее поколение не простит нам, если мы скажем, что забыли об изменении климата из-за войны на Украине".

Президент России Владимир Путин не приедет на саммит в Индию, поскольку в марте Международный уголовный суд выдал **ордер на его арест**по обвинению в военных преступлениях, совершённых в Украине.

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Председатель КНР Си Цзиньпин также пропустит это мероприятие, как было объявлено в понедельник. Вместо него делегацию страны возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Официально о причине китайского лидера не заявлялось. Но некоторые аналитики считают, что это может быть связано с желанием остаться на одной волне с Россией касаемо конфликта в Украине.

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин во время саммита ШОС в Узбекистане. 16 сентября 2022 года. Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

Кроме того, отношения между Китаем и принимающей его Индией далеко не самые лучшие. Наладить их мешает давний территориальный спор, и в настоящее время Нью-Дели проводит военные учения на границе со своим северо-восточным соседом.

В последнее время Индия также углубила свои торговые, технологические и военные связи с США, давним соперником Китая.

Поэтому сложно предположить, смогут ли участники саммита прийти к консенсусу к концу форума.

Отсутствие консенсуса - не конец света

Пусть и редко, но уже случалось, что страны отказывались утверждать итоговую декларацию, которая отражает общую приверженность приоритетам, обсуждаемым на саммите.

До 2017 года "считалось, что в G20 всё всегда решается на основе консенсуса, - объясняет Сноуэр. Так, на саммите того года в Германии тогдашний президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Парижского соглашения по климату.

На саммите в Германии появилась новая концепция "19+1".

Несмотря на сложные обстоятельства, участникам саммита удалось внедрить Парижское соглашение в политику блока, сохранив при этом диалог со Штатами.

Тогда 19 стран-членов подтвердили свою полную приверженность климатическим мерам. А к совместной декларации от 2017 года меры климатической политики приписали отдельным пунктом.

"На саммите в Германии появилась новая концепция "19+1", - сказал Сноуэр.

Даже если в Индии будут два оппонента в лице России и Китая, всё равно остаются "18 членов, которые смогут сосредоточиться на многих глобальных проблемах, не отвлекаясь на вопросы, которые их разделяют", - пояснил Сноуэр.

Поэтому не исключено, что на нынешнем форуме "Большой двадцатки" сработает новая концепция - "18 + 2".

"Разногласия будут отмечаться, но это не станет концом света", - заключает наш собеседник.