Несмотря на то, что медицинская марихуана становится все более доступной в Европе, в большинстве стран ЕС каннабис остается запрещенным для личного использования.

Германия еще на один шаг приблизилась к тому, чтобы стать второй после Мальты страной ЕС, легализовавшей каннабис для рекреационного использования, что может побудить другие страны последовать ее примеру.

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Однако на большей части территории Европы марихуана по-прежнему запрещена, а в некоторых странах ЕС за ее хранение предусмотрено наказание в виде тюремного заключения.

И хотя в ряде государств проводятся пилотные программы по использованию марихуаны в медицинских целях, которая становится все более доступной в странах блока, некоторые считают, что европейский рынок развивается медленнее, чем в США или Канаде.

Пионеры марихуаны

В настоящее время на Мальте действуют самые толерантные в ЕС законы, касающиеся выращивания, потребления и хранения марихуаны.

Согласно законодательству, принятому в 2021 году, взрослые могут иметь при себе до 7 г каннабиса и выращивать до четырех растений в домашних условиях. Впрочем, курение марихуаны в общественных местах по-прежнему запрещено.

Однако в скором времени самые мягкие законы в блоке могут быть приняты в Германии, кабинет министров которой одобрил планы по легализации хранения 25 г каннабиса для личного использования и выращивания до трех растений. Этот закон еще должен быть вынесен на голосование законодателей в Бундестаге.

Несмотря на то, что Нидерланды часто считаются страной, спокойно относящейся к марихуане, выращивание, продажа и хранение наркотика там являются незаконными. Продажа разрешена в знаменитых кофейнях страны, а хранение не более 5 г каннабиса также декриминализовано.

В Португалии каннабис декриминализован с 2001 г., причем потребление и хранение небольших количеств рассматривается как административное правонарушение, а в Испании частное потребление не запрещено, но считается правонарушением в общественных местах и карается штрафом.

В Люксембурге с этого года разрешено частное потребление, а также выращивание четырех растений каннабиса, а хранение каннабиса в общественных местах декриминализовано.

Несмотря на то, что в настоящее время многие страны ЕС отменили уголовную ответственность за употребление каннабиса, в некоторых частях сообщества по закону оно по-прежнему карается лишением свободы.

По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), законы о каннабисе часто связаны с количеством психоактивного вещества дельта-9-тетрагидроканнабинола (ТГК).

Пилотные программы по медицинской марихуане

Каннабис для медицинского использования становится все более доступным в европейских странах, однако рынок все еще находится в стадии формирования.

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В некоторых странах начались государственные пилотные программы, которые могут привести к расширению доступа к медицинской марихуане, которая, как показал ряд исследований, обладает определенными терапевтическими свойствами, в частности, для больных раком, СПИДом, рассеянным склерозом (РС) и хроническими болями.

В 2018 году в Дании вступила в силу пилотная программа, позволяющая врачам выписывать рецепты на препараты, которые ранее не были легальны в стране.

"Цель пилотной программы - предложить пациентам законный способ испытать лечение с помощью медицинской конопли, если они не ощутили пользы от разрешенных препаратов", - говорится в сообщении правительства.

В Ирландии в 2019 году была запущена пятилетняя пилотная программа, призванная облегчить доступ к продуктам каннабиса для медицинского применения. Она предназначена для пациентов с рассеянным склерозом, тошнотой и рвотой, связанными с химиотерапией, а также тяжелой формой эпилепсии.

В 2021 году во Франции также стартовал пилотный проект по медицинскому каннабису, и в настоящее время государственное агентство по лекарственным средствам определяет более конкретные правила для будущего французского производства продуктов из медицинской марихуаны.

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Хотя во многих странах марихуана может быть назначена врачом, ее применение порой остается весьма ограниченным, поскольку некоторые государства импортируют небольшое количество доступных медицинских продуктов или не имеют программы их поиска.

Кроме того, если в Чехии и Германии пациенты могут получать компенсацию за употребление медицинского каннабиса, то в других странах расходы покрываются исключительно за счет пациента.

Главный врач компании Curaleaf International, занимающейся производством медицинской марихуаны, в этом году написал в журнале European Pharmaceutical Review, что Европа отстает в этом вопросе от Канады, Австралии и США.

"Во многих странах медицинская конопля используется в качестве терапии только в тех случаях, когда лицензированные препараты оказались неэффективными", - отмечает Микаэль Содергрен.

В 2019 году Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести в ЕС правила использования медицинского каннабиса и проводить больше научных исследований в этой области.

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Изменение международно-правового статуса

В 2020 году Комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за исключение каннабиса из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах, куда он был включен наряду с опиоидами и героином.

Наркотики, включенные в Список IV, подлежат более строгому контролю, включая запрет на "производство, изготовление, экспорт и импорт, торговлю, хранение или использование любого такого наркотика", и считаются не имеющими терапевтических преимуществ.

Исключение каннабиса из этого списка открыло путь к признанию его возможного использования в медицинских целях на международном уровне.

Единственной страной ЕС, проголосовавшей против исключения каннабиса из Списка IV конвенции 1961 года, была Венгрия.

В этом году Еврокомиссия даже передала вопрос о голосовании Венгрии в Суд ЕС, заявив, что оно противоречит позиции блока.

Венгрия - одна из немногих стран ЕС, где каннабис по-прежнему запрещен как для рекреационного, так и для медицинского использования.

Но даже там, где врачи могут выписывать рецепты на медицинскую марихуану, доступ к ней может быть ограничен.

В Швеции, например, в рекреационном плане не существует разницы между тяжелыми и легкими наркотиками, то есть и каннабис, и героин классифицируются как наркотики, по отношению к которым в стране проводится политика нетерпимости.

Медицинская марихуана разрешена только при определенных обстоятельствах, одобренных Шведским агентством по медицинским препаратам и врачом.

Однако за последние несколько десятилетий законодательство стало более мягким по отношению к наркотикам в целом: страны пошли на смягчение наказания за их хранение и стали более открытыми для их возможного медицинского или терапевтического использования.