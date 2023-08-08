По официальным данным, почти треть населения Турции в настоящее время находится под угрозой бедности или социальной изоляции. Больше всего от экономического кризиса страдают дети.

Задолженность по квартплате за три месяца. Вода и электричество отключены за неуплату. Арендодатель то и дело стучит молотком в дверь. В такой тяжёлой ситуации оказалась живущая в Стамбуле турецкая семья с тремя маленькими детьми.

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"У моего сына эпилепсия. Он уже две недели находится в больнице, - рассказывает Euronews отец семейства, не пожелавший называть своего имени, - Я тоже очень болен. Нам нечего есть".

"Я чувствую себя жертвой. Что тут скажешь. У меня в кармане 100 лир [3,4 евро]. Что на них купить - подгузники, молочную смесь или растительное масло?", - вопрошает он, говоря о мучительном выборе между покупкой продуктов питания и других предметов первой необходимости.

Но эта семья далеко не единственная, кто испытывает трудности.

Согласно недавнему отчёту, опубликованному местным Институтом статистики, почти треть населения Турции в настоящее время находится под угрозой бедности или социальной изоляции.

Эта тревожная тенденция может свести на нет значительные успехи, достигнутые страной в борьбе с бедностью с начала 2000-х годов, а также быстрый рост турецкой экономики в последние два десятилетия.

Далеко не каждая семья в Турции может позволить себе покупку свежих овощей. AFP

"Я занимаюсь изучением проблемы бедности уже 22 года, но такой плохой ситуации я до сих пор не наблюдала", - говорит Хачер Фогго, координатор Бюро по борьбе с бедностью Республиканской народной партии (CHP).

Она перечисляет последствия кризиса для обычных граждан. Женщины не могут позволить себе гигиенические средства, всё больше людей страдает от избыточного веса, поскольку семьи переходят на более дешевую и низкокачественную пищу, студенты бросают учебу в университетах. Список очень длинный.

"Люди не могут удовлетворить свои базовые потребности, - поясняет Фогго в интервью Euronews, - Это, в свою очередь, вызывает тревогу, депрессию и семьи оказываются в изоляции".

Турецкие медики бьют тревогу по поводу растущего уровня психических заболеваний, указывая на "серьёзный рост" использования лекарственных психотропных перпаратов.

Между тем, две трети респондентов, опрошенных в 2022 году Центром социальных исследований Yöneylem, заявили, что пребывают в состоянии депрессии из-за финансовых трудностей.

"Нет денег на еду"

В настоящее время, представители самых разных слоёв турецкого общества испытывают трудности. Но основную тяжесть проблемы бедностьи, по мнению Фогго, несут дети.

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Некоторые из них идут на занятия в школу, ВУЗы голодными или вовсе бросают учёбу, чтобы работать и приносить хоть какие-то деньги в семью, утверждает эксперт.

"Растёт поколение, которое будет психически и психологически нездоровым", - предупреждает она.

По данным ЮНИСЕФ за 2020 год, около трети турецких детей живут в бедных семьях и сталкиваются с теми или иными материальными лишениями.

За происходящим стоят серьёзные экономические проблемы.

Продавец морепродуктов ждёт покупателей на базаре Каракой в Стамбуле, 2021 г. AFP

Турция уже много лет страдает от стремительно растущей инфляции. В июле цены выросли почти на 50% по сравнению с предыдущим годом, согласно официальным данным, опубликованным в начале этого месяца.

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Однако независимые экономисты из Inflation Research Group утверждают, что реальная цифра гораздо выше - около 70%.

"Едва получив субсидии, я остаюсь без средств к существованию", - жалуется отец троих детей из Стамбула, утверждая, что после оплаты аренды и счетов за коммунальные услуги у него не остаётся денег.

"Я не могу есть. Иногда я списываю долг продуктовому магазину", - добавил он.

Мужчина отмечает, что 1550 лир (52 евро), которые он получает в качестве господдержки, не покрывают даже расходов на питание его семьи, которые, по его подсчётам, составляют почти 2500 лир (84 евро) в месяц.

На прошлой неделе Конфедерация профсоюзов Турции (Türk-İş) сообщила, что "черта голода" - минимальная сумма, которую должна тратить семья из четырех человек, чтобы прокормить себя, - в настоящее время превышает минимальную заработную плату.

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И это несмотря на то, что в июле правительство повысило МРОТ на 34%.

Многие страны мира страдают от инфляции, вызванной войной в Украине и изменением климата. Но некоторые факторы характерны исключительно для Турции.

В сентябре 2021 г. 1 доллар США стоил около 8 турецких лир, а в июле 2023 г. - 27.

Обвал валюты поднял инфляцию до самого высокого уровня в Европе, что повлекло за собой снижение зарплат и негативно отразилось на местном бизнесе. Тем не менее, существуют и более комплексные, структурные проблемы.

В интервью Euronews осенью прошлого года аналитик BlueBay Asset Management Тимоти Эш заявил, что экономическая бесхозяйственностьРеджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития (AKP) привела к росту цен и падению курса лиры.

Он объясняет решение президента не снижать процентные ставки (хотя это привело бы к понижению уровня инфляции) его "неортодоксальным" пониманием денежно-кредитной политики, исламскими убеждениями относительно ростовщичества и тем, что многие его политические союзники получают выгоду от проводимой правительством денежно-кредитной политики.

По мнению Эша, корень всех проблем - в централизации власти, и не случайно Эрдогана многие упрекают в применении авторитарных методов.

_"Эрдоган перекладывает вину на других,_- утверждает аналитик. - Вокруг него собралась команда людей, с которыми он согласен. Правду они не говорят. Это похоже на сюжет сказки Андерсена "Новое платье короля".

После переизбрания в мае Эрдоган вместе с назначенным им кабинетом разрабатывает новый экономический курс. Турецкое правительство даёт понять, что оно готово отказаться от своей нетрадиционной политики, в том числе путём смены руководства Центробанка и Министерства финансов.

Однако это не останавливает падение лиры.

Представитель CHP Фогго убеждена: многие проблемы, связанные с бедностю в Турции, далеко не новы. Она добавляет, что власти бездействовали в течение многих лет.

"Все эти [проблемы] вызывали большую тревогу и в прошлом. Это говорит о том, что никаких мер на самом деле не принималось", - заявила она в интервью Euronews.

"Нам нужна социальная политика, основанная на правах человека, которая охватывала бы студентов, женщин, матерей-одиночек, людей с ошраниченными возможностями, пожилых людей, детей и каждого человека, живущего в бедности".

"Чем глубже и длительнее процесс обеднения населения, тем тяжелее его последствия".