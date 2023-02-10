Популярные имена в странах Европы

Имена, которые родители дают новорожденным, отражают не только глубоко укоренившиеся традиции, но и тенденции моды и популярной культуры той или иной эпохи, в которую рождается маленький безымянный младенец. Кто-то оказывается под влиянием всемирной известных сериалов, а кто-то, наоборот, обращается к древнему эпосу для поиска имени для своего малыша: имена многое говорят об обществе, в котором юным гражданам предстоит вырасти.

Сегодня, в духе эпохи, существует множество интернет-сайтов со списками имен, которые помогают родителям определиться с выбором и подсказать им то или иное необычное имя. Эти сайты, как правило, основываются на одних и тех же источниках: национальных статистических управлениях и социальных регистрах, которые ведут учёт имен, записанных в актов гражданского состояния.

Так обстоит дело во всех странах Евросоюза, кроме Германии. В случае Греции и Кипра данные относятся к последней переписи населения 2011 года. В Румынии данные об именах вообще не собирают систематически.

Нам удалось составить карту наиболее часто используемых в Европе имен. Об именах, которые пользуются популярностью в России, мы уже писали несколько лет назад.

Cамые популярные имена мальчиков в странах Европы 2021-2022

Среди мальчиков Ной - самое распространенное имя в наибольшем числе стран. Он возглавляет список в шести странах, почти все из которых граничат друг с другом: Германия, Бельгия, Нидерланды и Швеция, а также Швейцария и Англия и Уэльс вместе взятые.

Еще два имени занимают первые места в нескольких странах: Георгий - самое популярное имя в Греции и Болгарии, а Якуб - в Чехии и Словакии.

Самые популярные имена девочек в странах Европы 2021-2022

Среди девочек Мария - имя, которое возглавляет список в наибольшем количестве стран. В четырех широко разбросанных странах - Болгарии, Кипре, Финляндии и Португалии - родилось больше Марии, чем в любой другой. К этим странам можно добавить Грецию с Марией и Румынию с составным именем Ана-Мария.

Далее следуют Эмма в Люксембурге, Мальте и Нидерландах (и Эма в Словакии), Мия - первое имя в трех странах - Хорватии, Эстонии и Швейцарии - и София в Латвии и Литве.

Расширяясь до города Москвы, мы находим вариант Софья на вершине списка для девочек. Для мальчиков Александр продолжает оставаться наиболее часто называемым именем на протяжении последних 30 лет, за исключением Артема в 2012 году.

Самые распространенные имена в Европе

Трудно определить имя, данное самому большому числу младенцев в Европейском Союзе. Национальные статистические институты не все предоставляют одинаковые данные. Они варьируются от 1625 одинаковых имен с числом рождений в Бельгии до только 5 самых популярных имен (без указания числа рождений) в Греции.

Еще одна трудность - вариации в написании одного и того же имени в разных странах, а ингда даже в пределах одной страны, например, Александр, Александер, Алксендр и т.д. или Жасмин, Ясмина, Джезмин, Ясмиин и т.д.

С другой стороны, можно подсчитать, сколько раз данное имя встречается в официальных списках всех принимаемых в расчёт стран (ЕС, Швейцария и Англия и Уэльс). Поэтому мы продолжили этот подсчет и сгруппировали написания одного и того же имени, чтобы установить, вне реального числа родившихся, какие имена наиболее часто встречаются в Европе.

В целом по странам Европы самые распространённые имена мальчиков расположились в следующем порядке:

Лукас Александр Оливер/Оливье Маттео Габриэль Даниил Райан Ной Мартин Лиам Давид Бенджамин

Самые распространённые имена девочек во всех европейских странах:

Ханна Изабелла Мария / Мари / Мэри Жасмина / Ясмина Эмма Элизабет / Елизавета Сара Мия Эмилия Оливия София Амелия

Наиболее популярные имена по странам для мальчиков и девочек

Оригинальными будут казаться имена в зависимости от происхождения читателя списка имён. На поиск по-настоящему редких имен вам придется потратить некоторое время и просмотреть тысячи вариантов, чтобы найти Сезанна, Тулузу, Кастора, Мона, Фре, Фе или Африку.

Стоит также отметить уменьшительные формы классических имен, которые сегодня стали полноправными именами. Иногда их пишут самым необычным образом, чтобы заставить окружающих забыть о связи с изначальным именем. Так, Джакс (Jaxx) или (Jax) используются сегодня как уменьшительные от Jackson (в английской традиции) или Axl (в немецкой).

Некоторые составные имена также иногда оказываются сочетаниями нетрадиционных форм, как например, Билли-Лу, или Рози-Элейн-Антуанетта в Чехии, Оливер-Кай или Даниэль-Реймонд. Однако составные имена все еще редко встречаются в списках популярных имён (за исключением Чешской Республики).

Наконец, как выяснилось, сегодня не в моде имена, подходящие для представителей обоих полов в одинаковой мере. Только в четырех из тридцати исследованных стран в списках имен для девочек и мальчиков присутствуют "общие" имена. Таковых шесть в Чехии (Алекс, Эда, Михаэла, Мишель, Никол, Шанель), пять в Германии (Элия, Иса, Янне, Мика, Тони), два во Франции (Камий и Шарли) и одно в Польше (Илия).

Из всех опрошенных стран предпочтение коротким именам (не длиннее четырех букв для мальчиков и пяти для девочек) отдают Нидерланды, в то время как Греция, Италия и Кипр предпочитают длинные имена (по семь-восемь букв для мальчиков или шесть-семь для девочек).

Как обстоят дела в России?

По данным столичного ЗАГСа, где регистрируют имена новорожденных москвичей, чаще всего родители в 2022 году выбирали имена София для девочек (2.762 раза) и Александр для мальчиков (2.335 раз). Это имя среди других мужских имен остаётся самым популярным уже 30 лет, и только в 2012 году на первом месте было имя Артем. В лидерах самых популярных мужских имён также Михаил и Максим, а у девочек второе и третье место по популярности уже несколько лет занимают Мария и Анна.

Есть имена с растущей популярностью, так, всё чаще мальчиков называют Мирослав, Леон и Борис. А у девочек растущей популярностью пользуются Афина и Ангелина.

Всё чаще в Москве появляются необычные имена такие, как имена греческой традиции - Серафим и Теодор, или латинской традиции - Кристиан и Максимилиан.

Среди необычных мужских имен в 2022 году зарегистрированы такие, как Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий и Феодосий. А еще в столице теперь проживают Авокадий, Троян, Лавр-Космос, Лев-Август и Марк-Леон.

Девочек в минувшем году нередко называли цветочными именами: в столице теперь больше на 106 Лилий, есть и Розы, и Астры, и одна счастливая обладательница имени Лаванда. Среди женских имен необычными и редкими стали Акулина, Николетта, Забава, Прасковья, Агриппина, Джульетта, Фелиция и Венеция.