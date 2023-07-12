Умер Милан Кундера

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Чешско-французский писатель, прославившийся "Невыносимой легкостью бытия", скончался в 94 года.

Об этом сообщило телевидение Чехии.

Авторству Милана Кундеры также принадлежат такие романы как "Шутка", "Вальс на Прощание", "Бессмертие", "Неспешность", "Подлинность", "Торжество незначительности" и другие.

Кундера родился в Брно в Чехословакии 1 апреля 1929 года, будучи подростком, вступил в Коммунистическую партию. Поступил на факультет искусств Карлова университета в Праге, а позднее перевелся на кинематографический факультет Академии исполнительских искусств. Однако в 1950-м году Кундере пришлось прервать учебу, поскольку его исключили из партии за "Антипартийную деятельность". Два года спустя Кундера смог окончить университет, а в 1956 году был восстановлен в партии и оставался ее членом до 1970 года.

После ввода советских войск в Чехословакию, Кундера принимал участие в протестах и демонстрациях, после чего ему запретили преподавать и изъяли все его книги. В 1975 году писателю разрешили эмигрировать во Францию, чтобы преподавать в Реннском университете.

"Если бы кто-то сказал мне в детстве: однажды ты увидишь, как твоя нация исчезнет с лица земли, я бы посчитал это чепухой, чем-то невообразимым. Человек знает, что он смертен, но считает само собой разумеющимся, что его нация обладает некой вечной жизнью", - сказал он писателю Филипу Роту в интервью New York Times в 1980 г., за год до того, как стал натурализованным гражданином Франции.

Сказать, что отношения Кундеры с родиной были сложными, было бы преуменьшением. Даже после падения "железного занавеса" он редко и инкогнито возвращался в Чехию. Его последние произведения, написанные на французском языке, так и не были переведены на чешский. Книга "Невыносимая легкость бытия", получившая мировое признание и экранизированная в 1988 г., была опубликована в Чехии только в 2006 г., через 17 лет после "бархатной революции", хотя с 1985 г. ее можно было купить на чешском языке у соотечественника, основавшего издательство в эмиграции в Канаде. В течение нескольких недель книга возглавляла список бестселлеров, а в следующем году Кундера получил за нее Государственную премию по литературе.