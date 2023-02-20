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Новости культуры

Немецкая экранизация "На Западном фронте без перемен" удостоилась семи наград BAFTA

Немецкий кинорежиссёр Эдвард Бергер с премией BAFTA на церемонии в Лондоне, 19 февраля 2023 г.
Немецкий кинорежиссёр Эдвард Бергер с премией BAFTA на церемонии в Лондоне, 19 февраля 2023 г.   -  Авторское право  JUSTIN TALLIS/AFP or licensors
 Euronews

"На Западном фронте без перемен" - снятая на немецком языке компанией Netflix экранизация классики Эриха Марии Ремарка, собрала 7 наград на воскресной церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Антимилитаристская картина Эдварда Бергера была номинирована в 14 категориях и удостоилась награды в главных из них: как лучший фильм и за лучшую режиссуру. После лондонского Королевского фестивального зала съёмочную группу ждут в лос-анджелесском кинотеатре Dolby 12 марта, где состоится юбилейная 95-я церемония вручения премии «Оскар». "На Западном фронте без перемен" представлена в девяти номинациях.

История молодых людей, которые, отравленные националистической пропагандой, идут на войну, думая, что это приключение, а возвращаются представителями "потерянного поколения", которое из-за полученных на Первой мировой телесных и душевных травм уже не может устроиться в гражданской жизни, - звучит как никогда актуально в контесте российского вторжения в Украину, подчеркнул на церемонии вручения BAFTA продюсер Мальте Грюнерт. 

Фильм вышел как на Netflix, так и в кинотеатрах Великобритании. Номинированный в 14 категориях, фильм сравнялся с фильмом "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" (2000) по количеству номинаций для фильма, снятого не на английском языке. 

Австралийская звезда Кейт Бланшетт получила "BAFTA" как лучшая актриса за роль безжалостной дирижерши в фильме "Тар". Получая награду, она назвала этот год "выдающимся для женщин". Лучшим актёром стал американец Остин Батлер за воплощение королярок-н-ролла в байопике "Элвис".

Всего в этом году были номинированы 45 фильмов. Награду за лучший документальный фильм получил "Навальный" - биография российского оппозиционера с элементами триллера канадского режиссёра Дэниэла Роэра. Пожелавшего присутствовать на церемонии Христо Грозева- исполнительного директор сайта расследований Bellingcat, помогавшего Навальному выяснить подробности его отравления, лондонская полиция в зал не допустила, сославшись на риск "враждебных намерений со стороны иностранных государств".