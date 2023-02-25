Победители 73-го Берлинского кинофестиваля

Французский документальный фильм "На Адаманте" режиссера Николя Филибера получил главную награду Берлинского кинофестиваля — "Золотого медведя". Картина рассказывает об уникальной психиатрической клинике в Париже, расположенной в плавучем здании в центре города на берегу Сены. Премьера состоялась в рамках кинофестиваля 24 февраля.

"Серебряный медведь" за лучшую режиссуру достался французскому режиссеру Филиппу Гаррелю за драму "Плуг". "Серебряного медведя" за главную роль получила испанская актриса София Отеро, которая снялась фильме "20 тысяч видов пчел".

В основную программу 73-го Берлинского кинофестиваля были включены 19 картин, над которыми работали кинематографисты из 19 стран. Российских фильмов среди них не было.