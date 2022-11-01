В галерее Saatchi раскрывают концепцию Blackness через фотопортрет

Выставка "Новый черный авангард: фотография между искусством и модой" в лондонской галерее Saatchi посвящена творчеству чернокожих, которые находятся за и перед объективом камеры. Выставка сугубо портретная, здесь при участии стилистов, визажистов, креативных директоров чернокожие модели выходят на новый уровень репрезентации.

"На выставке представлены современные образы от чернокожих модельеров, работающих по всему миру - от Лос-Анджелеса до Лондона, от Лагоса до Нью-Йорка, - комментирует Антуан Сарджент, куратор проекта.- Эти законодатели стиля привносят в мир собственную перспективу и эстетику. История и культура меняются, и эти имиджмейкеры находятся в эпицентре изменений".

В цвете охры

Взгляд притягивает протерт в шоколадно-золотистых тонах, на нем - южноафриканская диджей. Девушка - подруга Mahaneela, фотографа и режиссера из Лондона. Художница. чьи родители родом из Ганы и Индии, рассказывает: "Моя фотография называется "В цвете охры", и я очень надеюсь, что зрители получат от нее ощущение радости, счастья. Я фотографирую людей с разным цветом кожи, используя желтый, оранжевый и коричневый оттенки охры; я создаю радостные образы и так борюсь с иным взглядом на этих людей".

Раб с правом голоса

Британский художник Кэмпбелл Адди показал на экспозиции ряд работ, включая уникальный портрет человека в маске. Он увидел свет после того, как мастер изучил и вдохновился историей раба Игнатия Санчо, который в 1700 году родился на невольничьем корабле в Атлантике, а затем оказался в Англии.

Campbell Addy, Untitled. The New Black Vanguard (Aperture, 2019). © Campbell Addy

"Санчо стал первым из таких людей, кто мог голосовать, владеть собственностью в Англии, - рассказывает фотограф. - . Он входил в кружок поэтов, творцов, а еще управлял магазином. Раньше я думал, что для меня история чернокожих в Великобритании - это только история рабства, но этот человек сумел сделать столько всего! И я захотел создать композицию, которая отражала бы мои чувства. Дверь на фото символизирует Даунинг-стрит, то есть политику, истеблишмент. Маска на лице — это отсыл к тому, что мы чувствуем себя невидимыми".

Всего на выставке представлены работы пятнадцати чернокожих фотографов. Организаторы экспозиции надеются дать толчок дебатам о диалоге рас, полов о стандартах красоты и взаимоотношении с властью.

"Открыть для публики экспозицию, посвященную черной идентичности, было чрезвычайно важно: здесь раскрывается концепция Blackness, здесь же получили платформу для самовыражения британские фотографы, - говорит Лаура Учелло, директор по вопросам партнерства арт-галереи.

Остается напомнить, что экспозиция "Черный авангард: фотография между искусством и модой" галерее Саатчи открыта до 22 января.