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Cult

Европейские мультипликаторы ставят на совместные проекты

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Европейские мультипликаторы ставят на совместные проекты
Авторское право  euronews
 Frédéric Ponsard

Cartoon Forum - крупнейшее европейское мероприятие, посвященное анимационному сектору и, в частности, сериалам, оно ежегодно проводится в сентябре в Тулузе. В течение трех дней продюсеры представляют свои работы и проекты огромной аудитории вещателей, инвесторов и потенциальных партнеров из 40 стран. С момента своего создания в 1990 году форум  помог найти финансирование для 90 с лишним проектов - на общую сумму в почти 4 миллиарда евро.

Зрелый рынок

Анник Маес, исполнительный директор группы Cartoon, организатора слета Cartoon Forum, отмечает зрелость и самодостаточность мультипликационного производства. "Анимация сегодня – не просто форма культурного выражения, это действительно индустрия, с экономической точки зрения, - комментирует она. - Там занято много работников. Люди порой не осознают масштаб присутствия анимации в повседневной жизни. Очень важно, что анимация - не только для детей".

Почетный гость этого года - Испания, где анимация переживает настоящий бум.

На слете в Тулузе представлены многочисленные совместные с Европой и Латинской Америкой проекты, такие как Las Primeras. Картина посвящена исключительным женщинам-первопроходцам в своей области.

Euronews
Афиши форума.Euronews

Коллективное творчество

Мария Пенья, директор института внешней торговли Испании, отмечает: "На форуме стоит обозначить, какое значение наш сектор придает совместному производству. Испания заключила более 30 международных договоров о совместном производстве с разными странами, около 70% картин, выпущенных в 2022 году, то есть около 50 наименований - это совместные работы".

Каждый кинопроект представляется командой разработчиков. "Волшебная миссия в Мексике" - совместное производство Франции, Бельгии и Люксембурга. Пилотный образец уже продан в 17 стран.

Среди самых оригинальных проектов этого слета мультипликаторов - сериал "Мой муж-супергерой", который был отмечен компанией Disney на фестивале в Анси и в котором с юмором пересматриваются коды и стереотипы жанра о супергероях.

Глен Боден, сопродюсер сериала, рассказывает о проекте так: "Это глобальная попытка представить квир-идентичность в анимации, мы, насколько нам известно, единственный анимационный проект, представляющий ЛГБТ.

Еще один очень популярный проект - "Крачка", сделанный во Франции сериал; по уровню анимационного исполнения он не уступает американскими и японскими постановками.