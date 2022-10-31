Культурный саммит в Абу-Даби: вызовы будущего

Может ли культура преобразовать общество? Своё видение вопроса озвучили признанные лидеры в области искусства, сохранения наследия, представители музеев, эксперты в области технологий, а также политики, собравшиеся на Культурном саммите в Абу-Даби.
О роли культуры в создании более инклюзивного общества говорили бывшие главы государств: Даля Грибаускайте, президент Литвы (2009-2019), Иво Йосипович, президент Хорватии (2010-2015) и Джойс Банда, президент Малави (2012-2014).
Участники саммита предлагают оглянуться назад, чтобы лучше понять настоящее, прислушаться к новым акторам. Это также разговор о социальной ответственности.
Среди тем панельных дискуссий – Афганистан через призму культуры, будущее дизайна Восточной Африки, творческий потенциал людей с особыми потребностями и даже созидательная философия первой в мире художницы-гуманоида Ai-Da.
Тим Марлоу, директор лондонского Музея дизайна, взял у робота интервью во время саммита.
По словам Тима Марлоу, искусственный интеллект – это одновременно и возможность, и угроза для всех нас. "Я полагаю, что мы несём этическую ответственность за то, чтобы попытаться коллективно разобраться, куда это приведёт человечество," – добавил он.
Среди гостей саммита были и синефилы. Здесь обсуждали кинотуризм и производство блокбастера медиафраншизы "Дюна". Ханс Фрайкин, комиссар по вопросам кино и телевидения Кинокомиссии Абу-Даби, рассказал об экономической выгоде кинотуризма: "Фильм "Миссия невыполнима" посмотрел миллиард человек по всему миру. То, что его действие происходит в Абу-Даби, положительно влияет на туризм".
Теперь, когда период санитарных ограничений позади, важно говорить о том, как создавать сильную культуру будущего, способную оправдать высокие социальные ожидания.