Культурный саммит в Абу-Даби: вызовы будущего

Может ли культура преобразовать общество? Своё видение вопроса озвучили признанные лидеры в области искусства, сохранения наследия, представители музеев, эксперты в области технологий, а также политики, собравшиеся на Культурном саммите в Абу-Даби.

О роли культуры в создании более инклюзивного общества говорили бывшие главы государств: Даля Грибаускайте, президент Литвы (2009-2019), Иво Йосипович, президент Хорватии (2010-2015) и Джойс Банда, президент Малави (2012-2014).

Что нужно сделать, чтобы благодаря культуре наше общество стало более здоровым, чтобы мы снова смогли объединиться в одну глобальную семью? Джойс Банда Президент Малави (2012-2014)

Участники саммита предлагают оглянуться назад, чтобы лучше понять настоящее, прислушаться к новым акторам. Это также разговор о социальной ответственности.

Мы хотим, чтобы обездоленные имели равные возможности самовыражения в культуре, чтобы с ними тоже считались. Мы хотим, чтобы культурная жизнь была устойчивой к кризисам, будь то война или пандемия. Культуру нужно беречь. Реем Гаит Фадда Директор Фонда культуры и культурных объектов Абу-Даби

Среди тем панельных дискуссий – Афганистан через призму культуры, будущее дизайна Восточной Африки, творческий потенциал людей с особыми потребностями и даже созидательная философия первой в мире художницы-гуманоида Ai-Da.

Тим Марлоу, директор лондонского Музея дизайна, взял у робота интервью во время саммита.

Ai-Da не принадлежит к определённой культурной парадигме, она вобрала в себя аспекты разных культур. И вообще это не только западная новаторская технология. Ближний Восток также в авангарде. Есть и другие регионы мира, активно развивающие искусственный интеллект. Это пример того, как нужно разрабатывать технологии, которые действительно должны принадлежать всему человечеству. Тим Марлоу Директор лондонского Музея дизайна

По словам Тима Марлоу, искусственный интеллект – это одновременно и возможность, и угроза для всех нас. "Я полагаю, что мы несём этическую ответственность за то, чтобы попытаться коллективно разобраться, куда это приведёт человечество," – добавил он.

Среди гостей саммита были и синефилы. Здесь обсуждали кинотуризм и производство блокбастера медиафраншизы "Дюна". Ханс Фрайкин, комиссар по вопросам кино и телевидения Кинокомиссии Абу-Даби, рассказал об экономической выгоде кинотуризма: "Фильм "Миссия невыполнима" посмотрел миллиард человек по всему миру. То, что его действие происходит в Абу-Даби, положительно влияет на туризм".

Я думаю, что Кинокомиссия Абу-Даби играет важную роль в культурной жизни эмирата, особенно когда нам удаётся привлечь проект, будь то художественный фильм, телесериал или даже музыкальный клип, действие которого происходит в Абу-Даби. Это способ открыть ОАЭ с менее известной стороны: через современную архитектуру, кухню, стиль жизни и ценности. Ханс Фрайкин Комиссар по вопросам кино и телевидения, Кинокомиссия Абу-Даби,

Теперь, когда период санитарных ограничений позади, важно говорить о том, как создавать сильную культуру будущего, способную оправдать высокие социальные ожидания.