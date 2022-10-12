"Текстильная скульптура" и "Гигантский бильярд"

В лондонской галерее "Тейт" — одна из крупнейших на сегодня выставок чилийской художницы и скульптора Сесилии Викуньи. Лейтмотив её творчества — "текстильная скульптура", вдохновлённая искусством "кипу" — узелковым письмом инков, точное понимание которого было утеряно после вторжения европейцев.

Сесилия Викунья начала творить полвека назад. Но лишь недавно её работы получили международное признание: на Биеннале искусств в Венеции ей вручили почётного "Золотого льва".

Кэтрин Вуд, куратор выставки:

"Многие вещи, которые её волновали уже очень долгое время — окружающая среда, коренные народы и их традиции, текстильная скульптура — это вещи, которые в мире искусства были совершенно недооценёнными. Она, как и многие из нас, видит в этом важнейшую проблему нашего времени".

А в датском музее современного искусства "Аркен" трое австрийских скульпторов воссоздали инсталляцию, которую придумали ещё в 70-х годах, чтобы разрушить тогдашнее "классическое" представление о музейном пространстве.

Йенни Лунд, куратор:

"Я считаю, нам сейчас нужно веселиться больше, чем когда-либо, учитывая всё, что происходит. Обычно, когда мы находимся в музее, нам говорят ничего не трогать, вести себя тихо, не бегать. А здесь мы даём волю чувствам. И в этом есть что-то прекрасное и трансгрессивное".

"Гигантский бильярд", по словам авторов инсталляции, которым уже за 80, сегодня может оказаться столь же актуальным и даже злободневным, как и полвека назад.