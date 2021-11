Бродвей в трауре: скончался Стивен Сондхайм

Легенда бродвейского мюзикла, автор слов "Вестcайдской истории", лауреат "Оскара" в номинации "Лучшая песня к фильму" - Стивен Сондхайм скончался на 92-м году жизни. Как рассказал его адвокат, последним пристанищем Сондхайма стал дом в Роксбери (штат Коннектикут), где он с друзьями накануне отметил День Благодарения.

Композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм получил рекордное число театральный премий "Тони" - восемь, столько же Grammy, "Оскар" за работу над музыкой к "Дику Трейси" и Пулитцеровскую премию. В 2015 году Барак Обама вручил ему Президентскую медаль свободы.

Свою первую награду Сондхайм получил в 1962 году за комедийный мюзикл "Забавная история, случившаяся по дороге на форум" (A Funny Thing Happened on the Way to the Forum). Слова "Вестсайдской истории" он написал, когда ему было всего 25 лет. Среди его работ также мюзиклы Sweeney Todd 1979 года и Into the Woods 1987 года, Gypsy, Sunday in the Park with George, A Little Night Music.