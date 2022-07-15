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США

"Нотр-Дам де Пари" — впервые в Нью-Йорке

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Несмотря на всемирную известность, в США полномасштабной постановки до сих пор не было
Несмотря на всемирную известность, в США полномасштабной постановки до сих пор не было   -   Авторское право  Andy Kropa/2022 Invision

Мюзикл "Нотр-Дам де Пари" впервые за четвертьвековую историю прибыл в Нью-Йорк. Несмотря на широчайшую известность по всему миру и десяток переводов на другие языки, в том числе английский, в США полномасштабной постановки до сих пор не было — не считая урезанной и адаптированной для американцев версии, поставленной в Лас-Вегасе в 2001-м.

Риккардо Коччанте, композитор "Нотр-Дам де Пари":

"Приехать сюда — это, конечно, новый опыт, это попытка осторожно вернуться в страну, потому что это не та страна, которая легко смиряется с такими вторжения, особенно на Бродвее".

Считается, что "Нотр-Дам де Пари" на сцене видели уже более 11 миллионов человек по всему миру. В этот раз в Линкольн-центре пели по-французски, но с английскими субтитрами.

"Я узнала каждую песню, я знаю все слова, мне даже субтитры были не нужны. Это невероятно, феноменально. Мы очень рады, что они сюда наконец доехали".

"Мюзикл не просто оправдал, но полностью превзошёл мои ожидания. Я собираюсь сходить на него и во второй раз, а то и в третий. Я считаю, что актёрский состав просто блестящий. Они воплотили эту историю в жизнь именно так, как я и ожидал, на 100 процентов. Я очень доволен представлением".

Мюзикл, попавший в "Книгу рекордов Гиннеса", был сыгран в 23 странах на девяти языках. В Нью-Йорке запланировано двенадцать представлений.