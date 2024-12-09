Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
The Big Question: почему Дания находится на такой высокой позиции в рейтинге конкурентоспособности?

The Big Question: почему Дания находится на такой высокой позиции в рейтинге конкурентоспособности?
Авторское право Euronews
By Hannah Brown
Опубликовано
«Сложно оставаться страной-лидером на континенте, сталкивающемся с множеством проблем», – заявил Томас Буструп в интервью Ханне Браун в этом выпуске программы The Big Question.

Международный институт развития менеджмента (IMD) составил рейтинг глобальной конкурентоспособности 2024, в котором Дания заняла третье место.

Сингапур и Швейцария заняли два первых места, сместив Данию, занимавшую первое место в рейтинге в 2022 и 2023 годах.

Тем не менее это довольно неплохой показатель для европейской страны, где снижение конкурентоспособности блока является одной из ключевых проблем.

Так в чем ее секрет?

В этом выпуске The Big Question заместитель главы Конфедерации датской промышленности Томас Буструп встретится с Ханной Браун, чтобы обсудить преимущества уникального рынка труда в Дании.

Что такое «датская модель»?

Дания разработала очень гибкую модель рынка труда, которая, по словам Томаса, выстраивалась на «доверии» последние 100 лет.

Так называемая система «гибкозащищенности» позволяет легко нанимать и легко увольнять людей. Благодаря этой модели компании могут оперативно использовать дополнительные возможности в случае необходимости и при этом не держать в штате лишних сотрудников.

Хотя многие страны выступают против легкого увольнения сотрудников, это не сказалось на уровне занятости в Дании. В октябре 2024 года уровень безработицы в Дании составил 2,9 %. Это значительно ниже среднего показателя по ЕС, который, по данным Евростата, достиг 5,9 % в августе 2024 года.

Безопасная сторона в датской модели «гибкозащищенности» представлена системой социального обеспечения в случае потери работы.

В Дании вступление в систему добровольного страхования от безработицы является нормой. Участники этой системы могут получать пособие по безработице в течение двух лет, если они соответствуют установленным критериям. Размер такого пособия в среднем составляет 57% от прежнего заработка.

Хотя этих средств может быть недостаточно, Томас уверен, что обычно это не является решением проблемы в долгосрочной перспективе.

«Здесь гибкость проявляется в том, что часто можно быстро найти новую работу», – объясняет Томас.

По данным национальной статистики Дании, в мае 2024 года менее 0,36% рабочей силы были безработными в течение 52 недель.

Для поддержания уровня трудоустройства также действуют программы активных мер на рынке труда (ALMP). Около 2% датской рабочей силы ежегодно проходят профессиональную подготовку.

©
© Euronews

Почему Дания настолько конкурентоспособна?

Дания – лидер в области создания экологически чистой энергии.

«Многие датские компании преуспели в этом не только за последние годы, но, возможно, за 30-40 лет », – пояснил Томас Буструп.

«Датские компании многое сделали для перехода к зеленой экономике и поэтому пользуются популярностью во всем мире. Не только в Европе, но и в США и Азии».

Обеспечение надежного снабжения чистой энергией позволяет поддерживать стабильные цены на энергоносители и оставаться менее уязвимыми к волатильности в мире.

Сегодня на пути к успеху Дании и остальных стран стоят регламенты ЕС.

«Сложно оставаться страной-лидером на континенте, сталкивающемся с множеством проблем», – сказал Томас.

«Быстрота и простота – серьезный вызов для датских компаний».

«Некоторые процессы очень долгие и сложные. А это значит, что датские компании будут стремиться вкладывать инвестиции за пределами Европы. Я думаю, это очень сложная задача».

The Big Question — это серия передач от Euronews Business, в которых мы встречаемся с лидерами индустрии и экспертами, чтобы обсудить важные темы на повестке дня.

Смотрите полное видео о конкурентоспособности Дании выше.

Видеомонтаж • Nicolas Coquet

