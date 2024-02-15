By Piero Cingari

Евросоюз вступил в 2024 год со слабеющими показателями развития своего хозяйства. В четверг Брюссель понизил прогноз роста до 0,9% для ЕС и 0,8% для еврозоны. Темпы инфляции снизятся больше, чем ожидалось ранее

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После того как в конце 2023 года экономика Европейского союза избежала рецессии, она вступила в 2024 год менее энергично, чем ожидалось. Это подтвердила Европейская комиссия в своем зимнем экономическом прогнозе. Он указывает на снижение роста на этот год, который теперь ожидается на уровне скромных 0,9% в ЕС, что меньше ранее ожидавшихся 1,3%. А прогноз для еврозоны также скорректирован до 0,8% с ранее ожидавшихся 1,2%.

Оживление на горизонте

Комиссия подчеркивает, что во второй половине 2024 года ожидается постепенное оживление экономики. Ему будут способствовать снижение инфляционного давления, рост реальной заработной платы и активный рынок труда, стимулирующий потребительские расходы.

В 2025 году ожидается оживление экономики. При этом прогнозируемый рост в ЕС составит 1,7%, без изменений по сравнению с осенним прогнозом, а в еврозоне - 1,5%, что ниже предыдущего прогноза в 1,6%.

Ожидается, что инфляция будет снижаться более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. Индекс потребительских цен в ЕС будет падать с 6,3% в 2023 году до 3,0% в 2024 году и далее до 2,5% в 2025 году.

В еврозоне наблюдается аналогичная тенденция: замедление темпов инфляции с 5,4% в 2023 году до 2,7% в 2024 году и 2,2% в 2025 году. Прогноз инфляции в еврозоне на 2024 год был пересмотрен в сторону понижения с 3,2%, а на 2025 год оставлен без изменений.

Прогнозируется увеличение инвестиционных потоков благодаря улучшению условий кредитования и продолжающемуся использованию Фонда восстановления после пандемии и повышения устойчивости экономики. Ожидается, что торговля с иностранными партнёрами, которая в прошлом году была недостаточно активной, также вернется к нормальному уровню.

Надвигающиеся экономические риски

Несмотря на некоторые обнадеживающие признаки, Европейская комиссия по-прежнему бдительно следит за приближающимися экономическими рисками. Они включают постепенное сворачивание схем поддержки энергетики, геополитические трения и потенциальную эскалацию ближневосточных конфликтов, влияющих на торговые пути через Красное море.

Перспективы роста стран-членов ЕС на 2024-2025 годы

Ожидания смягчения денежно-кредитной политики

В начале 2024 года некоторые сегменты рынка сообщили о снижении процентных ставок, что свидетельствует о возможном увеличении объёмов банковского кредитования в ближайшие месяцы после вялого прошлого года.

Рынки уже оценивают возможное изменение денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. Они ожидают снижения ставок уже во втором квартале 2024 года, а совокупное снижение составит около 200 базисных пунктов в течение прогнозируемого периода.

Тем не менее, Комиссия предупреждает о высокой волатильности процентных ставок, предполагая, что рынки будут находиться в состоянии неопределенности до тех пор, пока ЕЦБ не возьмет на себя конкретные обязательства по смягчению денежно-кредитной политики.

ФРГ буксует

Индикаторы экономических настроений в Германии по-прежнему вызывают беспокойство: январские показатели достигли минимумов, которых не было со времен кризиса COVID-19. Это говорит о слабой экономической активности в первой половине 2024 года.

После сокращения производства на 0,3% в 2023 году ожидается, что в 2024 году экономика Германии продемонстрирует лишь скромный рост на 0,3%. Он пересмотрен в сторону понижения по сравнению с 0,8%, прогнозировавшимися осенью. Прогноз на 2025 год остается неизменным - рост на 1,2%.

Нехватка рабочей силы является узким местом для хозяйственной активности, в то время как восстановление экономики за счет торговли также маловероятно на фоне стагнации экспорта и импорта. На более оптимистичной ноте можно отметить, что условия финансирования на рынке в последнее время смягчились, и ожидается дальнейшее облегчение ситуации за счет более доступного банковского кредитования.

Различия между странами-членами

В 2024 году ожидается рост экономики всех стран ЕС, хотя различия между ними заметны. В ряде небольших стран в 2024 году ожидается рост ВВП в пределах 2-3%, в отличие от крупных хозяйств, которые, вероятно, столкнутся с более серьёзными проблемами.

Прогноз роста для Франции был пересмотрен в сторону понижения с первоначальных 1,2% на 2024 год до 0,9%, а прогноз на 2025 год также был немного понижен до 1,3%. Прогноз для Италии на 2024 год был снижен до 0,7%, в то время как прогноз на 2025 год остался без изменений. Экономические прогнозы для Испании на 2024 и 2025 годы остались прежними.

Мальта возглавляет рейтинг стран еврозоны по темпам роста с прогнозом 4,6% в 2024 году и 4,3% в 2025 году. За ней следуют Кипр и Хорватия. За пределами еврозоны лидирует Румыния с ожидаемым ростом в 2,9% в 2024 году, а Венгрия, по прогнозам, продемонстрирует самый значительный рост в 2025 году - 3,6%.