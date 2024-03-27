Великобритания: продавцы шоколада обеспокоены ростом цен на какао

By Euronews

Цены на какао-бобы в мире растут из-за изменения климата. Стоимость жизни также становится дороже. От этих процессов страдают продавцы шоколада в Великобритании.

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Мелкие розничные продавцы шоколада в Великобритании с трудом справляются с ростом цен на какао, который влечет за собой падение продаж.

Изменение климата ставит под угрозу производство какао. Рост стоимости жизни также заставляет британцев пересмотреть свое потребление сладкого.

"Если сравнивать с прошлым и позапрошлым годом, то цены на какао намного отличаются. Очень сильно отличаются. Хотя, поскольку мои покупатели местные, они знают все цены наизусть. Поэтому я не могу поднять цены — разве что совсем чуть-чуть, потому что я хочу, чтобы они были счастливы и были верны им магазину", — говорит владелица магазина Sandrine Chocolates Ниаз Мардан.

В последние месяцы ветры со стороны Сахары были особенно сильными и повреждали стручки какао-деревьев. Около трех четвертей мирового объема какао-бобов — основного ингредиента шоколада — производится в Западной Африке.