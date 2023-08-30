Европейский союз обещал резко сократить импорт энергоносителей из России в связи с её вторжением в Украину, однако исследование показало, что закупки этим блоком сжиженного природного газа (СПГ) из РФ значительно возросли.

Согласно новым данным организацией Global Witness, которая занимается вопросами охраны окружающей среды, в период с января по июль текущего года Евросоюз закупил 21,6 млн. куб. м российского СПГ, что немногим больше, чем за тот же период 2022 г., когда объём импорта составил 21,3 млн. куб. м.

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Но если сопоставить показатель 2023 года с аналогичным периодом 2021 года, предшествовавшим российскому вторжению в Украину, то получается рост на 39,5%. Это позорно для блока, который решительно осудил войну как незаконную, жестокую и беспощадную попытку России подчинить себе независимую Украину.

Ещё более нелицеприятным для Евросоюза является тот факт, что среди пяти основных получателей российского сжиженного газа за первые семь месяцев этого года находятся три члена ЕС: на первом месте оказался Китай с объёмом закупок 8,7 млн. куб. м, за ним следуют Испания (7,5 млн. куб. м), Бельгия (7,1 млн. куб. м), Япония (7 млн. куб. м) и Франция (4,5 млн. куб. м).

Прибрежные Испания, Бельгия и Франция принимают всё больше судов, перевозящих СПГ. В портовых терминалах этих стран охлажденная жидкость вновь переходит в газообразное состояние и направляется на электростанции.

Global Witness также назвала Нидерланды, Грецию, Португалию, Финляндию, Италию и Швецию в качестве нынешних потребителей российского СПГ. Об этом говорят данные о перевозках, полученные от аналитической компании Kpler.

В целом, по оценкам, ЕС закупил 52% всего российского СПГ, экспортированного в период с января по июль, и эта доля рынка превышает 49% в 2022 году и 39% в 2021 году.

Крупнейшие покупатели российского СПГ с января по июль 2023 г.

По данным Global Witness, в этом году объём закупок составил 5,29 млрд. евро. Это ставит под сомнение усилия по ослаблению кремлёвского "военного кошелька", который в основном пополняется за счёт продаж за границу ископаемого топлива.

С начала войны ЕС запретил импорт из РФ угля и трубопроводной нефти, но, как ни странно, пощадил импорт российского газа. В то время, как потоки трубопроводного газа были резко сокращены благодаря национальным инициативам и ответным мерам президента Путина, танкеры с российским СПГ, похоже, с радостью принимаются в европейских портах.

"Покупка российского газа имеет те же последствия, что и покупка российской нефти. И то, и другое финансирует войну в Украине, и каждый потраченный на это евро означает ещё больше кровопролития, - заявил специалист из Global Witness Джонатан Норонья-Гант. - В то время, как европейские страны осуждают войну, они кладут деньги в путинский карман".

Данные Евростата рисуют аналогичную картину: в первом квартале 2023 года Россия была вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС, уступая лишь США и опережая Катар, Алжир, Норвегию и Нигерию.

Рыночные данные, проанализированные брюссельским центром экономического анализа Bruegel, не показывают существенных изменений в потоках российского сжиженного природного газа, несмотря на многочисленные санкции и растущие свидетельства возможных военных преступлений на территории Украины: в марте 2022 года, в первый полный месяц вторжения, ЕС купил 1,99 млн куб. м российского СПГ, а в июле 2023 года - 1,59 млн куб. м.

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