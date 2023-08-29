By Thomas Stuart Kirkland and Christiana Mauro, Freelance reporters

"Ядерный альянс" из 14 стран ЕС лоббировал присвоение ядерной энергетике "зелёного" статуcа и теперь выступает за то, чтобы её приравняли к возобновляемым источникам энергии. Чем это грозит для климатической политики Евросоюза?

Европейская комиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен официально объявила защиту климата приоритетом своей политики.

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Тем не менее, в конце августа в Европейском суде в Люксембурге завершился первый этап одного из трёх судебных процессов против ЕК, цель которого - опротестовать ключевой пункт "зелёной сделки" ЕС (Green Deal).

Истцами выступают вовсе не противники плана по достижению углеродной нейтральности. Это группа организаций по защите окружающей среды и, как ни странно, государство-член сообщества Австрия, которые хотят спасти европейское законодательство от, по их мнению, фатальной ошибки.

Они подали судебный иск, требуя отменить Акт о делегировании полномочий в области климата (CCDA), который вступил в силу с января этого года.

Он дополняет Положение о "зелёной таксономии" - это перечень видов экономической деятельности, которые отвечают целям устойчивого развития и для которых могут быть разблокированы "зелёные" инвестиции. К удивлению многих, в этот список включили природный газ и атомную энергетику.

Как же так вышло, что исполнительной власти ЕС, якобы нацеленной на выполнение Fit for 55 - плана по сокращению парниковых выбросов к 2030 году, - вдруг бросила вызов одна из стран-членов?

Критики климатического законодательства, которое Евросоюз провозгласил "образцовым", говорят, что это вполне адекватная реакция протеста на "гринвошинг" больших компаний и корпораций.

Присвоение газу и атому статуса "зелёных источников энергии", по мнению оппонентов, противоречит самой цели Положения о таксономии.

СМИ не справились с задачей

А возможным это стало, продолжают они, благодаря мощной кампании по дезинформации, которую проводило ядерное лобби.

В марте 2021 года семь ядерных стран-членов ЕС направили в Еврокомиссию письмо с требованием отнести атомную энергию к "зелёным" направлениям для инвестиций.

Это привлекло некоторое внимание новостных СМИ, однако их материалы на эту тему были скорее информативными, чем критическими.

Когда команда независимых журналистов провела разбор письма, она обнаружила, что 20 из 25 утверждений в нём были вымышленными, либо вводящими в заблуждение.

Последний работающий из трёх реакторов АЭС на острове Эурайоки, май 2023 года JONATHAN NACKSTRAND/AFP or licensors

Конечно, обычные журналисты, которым приходится работать в сжатые сроки, не всегда вникают во все тонкости сложного сюжета и берут на себя ответственность, отстаивая ту или иную точку зрения.

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Но в последние десятилетия многие СМИ освещают научные споры в определённой манере, которая, по сути, приводит к параличу дебатов. Речь об их стремлении представить мнение обеих сторон в "честном и сбалансированном" виде, уделяя равное время и внимание доводам экспертов и лже-свидетельствам мошенников.

Как сказал экс-журналист, а ныне - известный критик своих бывших коллег - Джей Розен, "если вы просто зафиксируете то, что все говорят, и оставите всё как есть, то получите меньше жалоб и упрёков".

Но это служит целям дезинформации - чтобы не столько убедить аудиторию в чём-то, сколько запутать её и деморализовать. В конечном счёте, это сводит на нет любые организованные усилия по изменению ситуации.

Утверждения "ядерной семёрки" сомнительны

Когда команда независимых журналистов провела разбор письма, она обнаружила, что 20 из 25 утверждений в нём были вымышленными, либо вводящими в заблуждение. В их числе - пассажи о "ценном вкладе" ядерной энергетики в обеспечении климатической нейтральности.

Однако выводы коллективного расследования остались практически незамеченными - европейские издания ими не заинтересовались.

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Письмо "ядерной семёрки" - Франции, Польши, Венгрии, Чехии, Румынии, Словакии и Словении - было подкреплено через десять дней публикацией отчёта Объединённого исследовательского центра (ОИЦ) Еврокомиссии.

Степень влияния "ядерной семёрки" и отчёта ОИЦ на окончательное решение официально присвоить "зелёный" статус ядерной энергетике, неясна, но, вероятно, является решающей.

Президент Франции Эммануэль Макрон на презентации инвестиционного плана "Франция 2030" в Елисейском дворце в Париже, октябрь 2021 года Ludovic Marin/AP

Ему было поручено определить, соответствует ли атомная энергетика критериям включения в таксономию, в частности, задаче "не наносить существенного вреда климату". И это несмотря на то, что ОИЦ был создан в соответствии с Договором о Евратоме и до сих пор занимается ядерными исследованиями под эгидой и при финансировании Евратома.

В отчёте сделан вывод об отсутствии "научно обоснованных доказательств" того, что ядерная энергетика может нанести бОльший вред окружающей среде, чем другие виды деятельности, фигурирующие в регламенте о таксономии.

Справедливости ради, отметим, что это вызвало серьёзную критику со стороны экспертов, в том числе одного из органов ядерного регулирования Германии, а также Научного комитета ЕК по изучению рисков для здравоохранения и окружающей среды. Они указали, что выводы отчёта не подтверждаются их заключениями.

Другие отмечали, что в докладе ОИЦ упущены многие важнейшие элементы таксономии. Несмотря на выдвинутые довольно жёсткие требования, окончательный вариант отчёта, опубликованный через несколько месяцев, не содержал никаких изменений.

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Ядерное лобби усиливает давление

Степень влияния "ядерной семёрки" и отчёта ОИЦ на окончательное решение Еврокомиссии официально присвоить "зелёный" статус ядерной энергетике, неясна, но, вероятно, является решающей.

Явно воодушевившись этим, ядерное лобби Евросоюза стало вести себя ещё развязнее, усилив давление по всем фронтам.

"Ядерный альянс ЕС", как он теперь называется, расширился с 7, подписавших письмо в 2021 году, до 14 стран. В феврале к нему присоединились Болгария, Хорватия, Финляндия и Нидерланды, затем Бельгия, Эстония и Швеция, а также Италия в качестве наблюдателя.

По иронии судьбы, "ядерный альянс" возглавляет Франция, национальное законодательство которой... исключает атомную энергетику из направлений для "зелёных" инвестиций.

Экоактивист в маске на акции протеста возле АЭС Бюже в Сен-Вульбе, Франция март 2011 года. Laurent Cipriani/AP2011

Представляя теперь большинство в ЕС, Альянс набрался смелости и на очередном саммите в Испании 11 июля потребовал, чтобы при финансировании и продвижении проектов Евросоюза ядерная энергетика рассматривалась наравне с возобновляемыми источниками энергии.

Под лозунгом борьбы за "технологическую нейтральность", который фигурирует в письме для Еврокомиссии от 2021 года, Альянс уже успешно лоббирует признание "розового водорода", производимого на АЭС, "зелёным водородом". Также он добился важных уступок при пересмотре Директивы по возобновляемым источникам энергии, которая нацелена на то, чтобы удвоить долю ВИЭ в энергопотреблении ЕС к 2030 году.

Эти уступки позволяют повысить роль атомной энергетики в достижении поставленных целей.

Концепция устойчивого развития теряет свою суть

Ирония судьбы заключается в том, что "ядерный альянс" возглавляет Франция, национальное законодательство которой - декрет 2015 года об "энергетическом и экологическом переходе" - не позволяет отнести атомную энергетику к "зелёным" направлениям для инвестиций.

В своей статье "Отвлечение от срочных мер по борьбе с изменением климата” эксперт WISE по ядерной энергетике Ян Хаверкамп доказывает, что активное лоббирование ядерной отрасли в Брюсселе оказывает "прямое влияние на скорость принятия срочных климатических мер", замедляя внедрение возобновляемых источников энергии. Что весьма выгодно для предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива.

Концепт устойчивого развития утратил своё значение. Всё позволено, всё разрешено. И вот, живя в перевёрнутом мире, мы являемся свидетелями триумфа ядерного лобби.

Активисты-экологи вывешивают баннер во время акции протеста у памятника Пантеон в поддержку Парижского соглашения по климату во французской столице, декабрь 2017 года AP Photo/Michel Euler

Концепт устойчивого развития утратил своё значение. Всё позволено, всё разрешено. И вот, живя в перевёрнутом мире, мы являемся свидетелями триумфа ядерного лобби.

В таких условиях, сложившихся после вступления в силу CCDA, когда ядерное топливо пробритает "зелёный" оттенок, и ведутся дебаты вокруг борьбы в защиту климата - до тех пор, пока не исчерпают себя из-за непозволительно огномных трат на реализацию иллюзорных планов и невыполнения обещанного.

Томас Стюарт Киркланд и Кристиана Мауро - внештатные репортёры, освещающие события в Восточной Европе.

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