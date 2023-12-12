"Оливье" под угрозой? В России перед праздниками дорожают яйца

By Euronews и AFP

Некоторые покупатели в Москве утверждают, что цены на яйца выросли вдвое: сказывается инфляция и западные санкции?

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Рост цен на яйца на фоне высокой инфляции и экономических санкций беспокоит российские власти, тем более что яйца являются символическим и центральным ингредиентом праздничного сезона.

Кремль уже несколько месяцев настаивает на том, что Россия мужественно сопротивляется целому ряду ответных мер, введенных против нее с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, указывая на рост экономики, который в третьем квартале подскочил до 5,5% по сравнению с -3,5% в то же время в 2022 году.

По мере приближения президентских выборов в марте 2024 года, которые, как ожидается, вновь продлят мандат Владимира Путина, власти еще более решительно настроены на оптимистичный посыл.

Однако покупательная способность россиян действительно снизилась за последние два года из-за очень слабого рубля и упрямо высокой инфляции, которая в ноябре составила 7,48 % в годовом исчислении.

Цена на яйца стала особенно показательным примером, взбудоражившим СМИ и интернет-пользователей в стране, где общественные дискуссии путеём репрессий в значительной степени нивелированы.

Правительство вынашивает план запрета экспорта

По данным Росстата, в ноябре средняя цена на яйца в России выросла на 40,29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Потребители-москвичи сообщают о еще более резком росте.

"Раньше я покупал яйца по 70 рублей за десяток. Теперь они стоят от 130 до 140 рублей - в два раза дороже", - рассказал AFP 21-летний студент Илья Зарубин.

"Я в шоке! (...) Это ужасно, что происходит с ценами. Не только на яйца, но и на все продукты", - вторит ему на улицах Москвы Елизавета Чалаевская, 76-летняя пенсионерка.

В ответ на это Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в пятницу разрешила ввоз яиц из Турции, а Министерство сельского хозяйства России предлагает ввести шестимесячный запрет на экспорт яиц.

На прошлой неделе генеральный прокурор Игорь Краснов приказал прокурорам начать региональные проверки производителей и торговых точек на предмет необоснованного повышения цен.

Инфляция цен на яйца также привела к необычным сценам в субботу: толпы людей стояли в очереди за яйцами на сельскохозяйственной ярмарке в Белгородской области, потому что цены были намного ниже, чем в супермаркетах, судя по видео, которое стало вирусным в социальных сетях.

"Чтобы все желающие могли купить яйца, было принято решение продавать только по два десятка яиц на человека", - сказала Юлия Щедрина, заместитель губернатора области, в ответ на ажиотаж.

"Дефицита нет (...), яиц хватит на всех", - написала она в Telegram.

Праздники под угрозой

Страх перед дефицитом напоминает о советской эпохе, когда очереди и уловки, чтобы купить основные продукты питания, были повседневным испытанием.

По мнению экспертов, которых цитируют российские СМИ, рост цен на яйца связан с увеличением стоимости кормов для птицы и ветеринарных препаратов, что является косвенным следствием западных санкций, которые привели к подорожанию импортной продукции.

По данным Росстата, в ноябре 2023 года куриное мясо подорожало на 29,26 % по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Российские семьи внимательно следят за ценами на яйца в декабре, поскольку яйца и майонез являются основными ингредиентами праздничных блюд в конце года, в частности салата "Оливье" - основного блюда новогоднего стола в России.

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"Чего бы мне это ни стоило, я сделаю себе на Новый год салат "Оливье", даже если продукты подорожают", - сказала AFP 60-летняя Елена, администратор в службе психологической помощи в Москве.

"Но это грустно и обидно, что [яйца] так подорожали", - сказала она.